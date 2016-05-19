Beşiktaş’ın Şampiyonluğunda Sürpriz İsim

Sezon başında Beşiktaş 'tan ayrılarak Bundesliga 2 ekiplerinden RB Leipzig takımına transfer olan ve Atınç Nukan , Siyah Beyazlılar'ın şampiyonluk kutlamasında Vodafone Arena'da ki yerini aldı.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği genç oyuncu tribünlere üçlü çektirdi ve renkli görüntüler ortaya çıktı.

Genç oyuncu kulübü ile bir üst lige çıkmayı başardı ve yeni sezonda Bundesliga'da boy gösterecek.

Atınç Nukan bu başarısı ile Beşiktaş'ın bütçesine de yardımcı oldu ve sözleşmesinde yer alan madde gereğince bir milyon euro Kartal'ın kasına girmiş oldu.