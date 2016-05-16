Beşiktaş’ın Şampiyonlar Liginde Olası Rakipleri!

Siyah-beyazlı ekip doğrudan gruplara girerken, Fenerbahçe ilkinde seribaşı olacağı iki ön eleme turu oynayacak.

Ntvspor'un haberine göre; Beşiktaş , 34.920 puanıyla Şampiyonlar Ligi grup kura çekimine dördüncü torbada girecek. Bu torbada Belçika şampiyonu Brugge, ön eleme turlarını geçmeleri halinde Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti), Salzburg (Avusturya), Celtic (İskoçya), Apoel (G.Kıbrıs) bulunacak.

İlk torba da büyük ölçüde belli. Şampiyonlar Ligi şampiyonu (Real Madrid veya Atletico Madrid), Barcelona, Leicester City, Bayern Münih, Juventus, Paris Saint Germain, Benfica ile Rusya şampiyonu bulunacak.

İkinci torbada ise Şampiyonlar Ligi finalisti (Real Madrid veya Atletico Madrid), Borussia Dortmund, Arsenal ve Porto (ön elemeyi geçerse) olacak.

Fenerbahçe ise 40.920 puanıyla üçüncü ön elemede Shakhtar ve Ajax ile birlikte seribaşları arasında. Bu turda Sparta Prag, Monaco, Steaua Bükreş ve Young Boys dışında Belçika, Rusya ve Yunanistan ikincileri olacak. Young Boys seribaşları arasında değil. Fenerbahçe, play-off turunda seribaşı olamıyor. Burada olası rakip ler arasında Porto, Manchester City, Shakhtar Donetsk ve Villarreal bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak Torku Konyaspor doğrudan gruplara girecek. Yeşil-beyazlı ekip, sadece ülke puanı olan 6.920 ile kuraya katılacak. Geçen sezon gruplara giren 48 takım arasında 4. torbadakilerin puanları 14.775 ile 2.750 arasındaydı. Başakşehir 3. ön elemede 7.920 ile puanla yer alacak. Geçen sezon bu turda Vitesse Arnhem 10.195 puanla seribaşı olamamıştı. Lig beşincimiz ise ülke puanı olan 6.920 ile kuraya girecek ve ikinci ön elemede seribaşı olmayı garantilemiş durumda.

Beşiktaş 6. kez Şampiyonlar Ligi'nde

Spor Toto Süper Lig'deki 14. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, 6. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Beşiktaş daha önce; 1997-1998, 2000-2001, 2003-2004, 2007-2008 ve 2009-2010 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'de grup maçları oynamıştı.

Beşiktaş'ın da yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları, 25 Ağustos 2016'da Monaco'da düzenlenecek törenin ardından belli olacak. Gruplarda birinci maçlar 13-14 Eylül tarihleri arasında, son mücadeleler ise 6-7 Aralık'ta yapılacak. Dev final ise 3 Haziran 2017'de Cardiff'teki Millennium Stadı'nda oynanacak.