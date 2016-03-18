Beşiktaş'ın sakatlığı bulunan oyuncularından iyi haber

BJK Nevzat Demir Tesislerinde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda Tolga Zengin, Ricardo Quaresma ve Oğuzhan Özyakup'un takımla birlikte çalıştığı bildirildi.



Tedavisine devam edilen Gökhan Töre'nin ise antrenmana katılmadığı kaydedildi.



Siyah-beyazlıların, idmanın ilk bölümünde istasyon koşuları ve küçük oyunların yer aldığı uygulamalar üzerinde durduğu belirtildi. 5’e 2 ve taktik programının yer aldığı çalışmaların ardından antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı vurgulandı.



Çift kale maçta sol alt arka adalesinde ağrısı olan Veli Kavlak'ın, tedbir amaçlı çalışmayı yarıda bıraktığı ifade edildi.



Beşiktaşlı futbolcular, antrenman öncesi Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 101. yılını sahada bayrak açarak kutladı.