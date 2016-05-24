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Beşiktaş’ın O Futbolcusu Bournemouth’a Transfer Oluyor!

Beşiktaş’ta bu yıl istenilen performansı veremeyen ve yeni sezon çalışmalarında gönderilmek isteyen o futbolcunun transferi tamamlanıyor.

Beşiktaş’ın O Futbolcusu Bournemouth’a Transfer Oluyor!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in, yeni sezonda kadroda düşünmediği Alexander Milosevic'e, Premier Lig ekiplerinden Bournemouth talip oldu.

İngiliz basınında yer alan habere göre, sezonu 16. sırada tamamlayan Bournemouth, takımdan ayrılan deneyimli savunamcı Sylvain Distin'in yerini Milosevic'le doldurmak istiyor.

Devre arasında Hannover'den transfer edilen Marcelo'ya karşılık takasta kullanılan 24 yaşındaki Milosevic, Bundesliga'da 10 maçta oynamış ve yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatmıştı.

2015 yılında AIK takımından transfer edilen İsveçli milli futbolcu için Şenol Güneş, oynayabileceği bir takıma giderse önünü açarız açıklamalarını kullanmıştı.



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