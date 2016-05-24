Beşiktaş’ın Kıymetini Bil Mario Gomez!

Birisi Türk, bir Alman takımı Red Bull Leipzig’le Bundesliga’ya çıkma sevincini yaşadı, diğeri Alman, bir Türk takımı Beşiktaş’ta şampiyonluğun mutluluğunu tattı. Siyah-beyazlı kulübün altyapısında yetişen genç, yetenekli ve gelecek vaat eden Atınç Nukan, Kartal’ın şampiyonluk kutlamasında Mario Gomez’le biraraya geldi.



Gomez, karşısında Atınç’ı görünce “Ooo Bundesliga Atınç” diyerek genç oyuncuyu tebrik etti, Atınç da “Ben de seni tebrik ederim. Hem de iki kez. Birincisi şampiyonluğunuz, ikincisi de gol kralı olduğun için” karşılığını verdi. Sonra Atınç, cevabını herkesin merak ettiği soruyu sordu: “Ne yapacaksın Mario, Beşiktaş’ta kalacak mısın?”



‘1 VERİRSEN 5 ALIRSIN’



Gomez ise bu konuda henüz bir kesin bir karar vermediğini söyleyip “Kafam biraz karışık” derken Atınç, “Bir dost, bir arkadaş olarak sana tavsiyem Beşiktaş’ta kalman olur” dedi ve ekledi:



“TABİİ ki karar senin. İyi bir futbolcu, iyi bir golcüsün. Buradaki arkadaşlarımdan insan olarak da çok iyi bir karaktere sahip olduğunu öğrendim. Başka takımlardan teklif geliyordur. Belki burada kazandığından fazlasını öneriyorlardır. Ama buradaki aile ortamını, dostluğu, arkadaşlığı, sevgiyi, saygıyı başka takımda çok zor bulursun. Beşiktaş büyük takım. Bunu zaten gördün, yaşadın. Sana söyleyeceğim, Beşiktaş’ın kıymetini bil. Büyük bir camiadasın. Bu camiaya 1 verirsen karşılığını 5 olarak alırsın.”



Bu sözlerin ardından Atınç’a sarılıp teşekkür eden ve Mario Gomez, ayrıca gelecek sezon için Bundesliga’da başarılar dilemeyi de ihmal etmedi.

