Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Beşiktaş’ın Kıymetini Bil Mario Gomez!

Süper Ligde bu yıl istediği gibi sezon geçiren Beşiktaş’ın şampiyonluğundaki en etkili isim Mario Gomez’e kulübün kıymetini bil denildi.

Beşiktaş’ın Kıymetini Bil Mario Gomez!

Birisi Türk, bir Alman takımı Red Bull Leipzig’le Bundesliga’ya çıkma sevincini yaşadı, diğeri Alman, bir Türk takımı Beşiktaş’ta şampiyonluğun mutluluğunu tattı. Siyah-beyazlı kulübün altyapısında yetişen genç, yetenekli ve gelecek vaat eden Atınç Nukan, Kartal’ın şampiyonluk kutlamasında Mario Gomez’le biraraya geldi.

Gomez, karşısında Atınç’ı görünce “Ooo Bundesliga Atınç” diyerek genç oyuncuyu tebrik etti, Atınç da “Ben de seni tebrik ederim. Hem de iki kez. Birincisi şampiyonluğunuz, ikincisi de gol kralı olduğun için” karşılığını verdi. Sonra Atınç, cevabını herkesin merak ettiği soruyu sordu: “Ne yapacaksın Mario, Beşiktaş’ta kalacak mısın?”

‘1 VERİRSEN 5 ALIRSIN’

Gomez ise bu konuda henüz bir kesin bir karar vermediğini söyleyip “Kafam biraz karışık” derken Atınç, “Bir dost, bir arkadaş olarak sana tavsiyem Beşiktaş’ta kalman olur” dedi ve ekledi:

“TABİİ ki karar senin. İyi bir futbolcu, iyi bir golcüsün. Buradaki arkadaşlarımdan insan olarak da çok iyi bir karaktere sahip olduğunu öğrendim. Başka takımlardan teklif geliyordur. Belki burada kazandığından fazlasını öneriyorlardır. Ama buradaki aile ortamını, dostluğu, arkadaşlığı, sevgiyi, saygıyı başka takımda çok zor bulursun. Beşiktaş büyük takım. Bunu zaten gördün, yaşadın. Sana söyleyeceğim, Beşiktaş’ın kıymetini bil. Büyük bir camiadasın. Bu camiaya 1 verirsen karşılığını 5 olarak alırsın.”

Bu sözlerin ardından Atınç’a sarılıp teşekkür eden ve Mario Gomez, ayrıca gelecek sezon için Bundesliga’da başarılar dilemeyi de ihmal etmedi.

İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşMario GomezTransfer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.