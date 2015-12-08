Beşiktaş'ın En Verimli Golcüsü Cenk Tosun Oldu

Spor Toto Süper Lig'de ilk 14 haftada 5 ve üzeri gol atan oyuncular içinde 5 golü bulunan Beşiktaş'tan Cenk Tosun'un 70 dakikada 1 golü bulunuyor.

Ligde ilk 14 haftalık periyotta 12 gole ulaşan Samuel Eto'o gol krallığı listesinde ilk sırada yer alırken, bu oyuncuyu 10 golle Beşiktaş'tan Mario Gomez, sekizer golle Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega ile Çaykur Rizespor'dan Kweuke takip ediyor.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Golcülerin oynama sürelerine bakıldığında görev yaptığı 352 dakikada toplam 5 golü bulunan Beşiktaşlı Cenk Tosun, 70 dakikada 1 gol üreterek en verimli isim olarak göze çarptı. Cenk Tosun'u 104 dakikada 1 gol üreten Samuel Eto'o ile 106 dakika başına 1 gol atan Mario Gomez izliyor.

Golcülerin performansları

Ligde 5 ve üzeri gol atan oyuncuların performansları şöyle:

Futbolcu Takım Maç Dakika Gol Ortalama Cenk TosunBeşiktaş 12 352 5 70 Samuel Eto'o Antalyaspor 14 1243 12 104 Mario GomezBeşiktaş 14 1056 10 106 CardozoTrabzonspor 11 557 5 111 Burak YılmazGalatasaray 12 838 7 120 Necid Bursaspor 11 915 7 131 Robin Van PersieFenerbahçe 13 702 5 140 Hugo Rodallega Akhisar Belediyespor 14 1130 8 141 Kweuke Çaykur Rizespor 14 1259 8 157 Podolski Galatasaray 14 1191 7 170 Gekas Eskişehirspor 10 852 5 170 Fernandao Fenerbahçe 14 903 5 181 El KabirGençlerbirliği 13 1106 6 184 Deniz KadahÇaykur Rizespor 14 966 5 193 Muhammet DemirGaziantepspor 14 1234 6 206 Edin Visca Medipol Başakşehir 14 1260 6 210 Ndiaye Osmanlıspor 14 1260 6 210 Nani Fenerbahçe 13 1055 5 211 Nakoulma Mersin İdmanyurdu 14 1163 5 233 Güray VuralAkhisar Belediyespor 14 1177 5 235

Diğer oyuncular

Ligde ilk maçına bu hafta çıkan Trabzonsporlu Muhammet Beşir, 9 dakika sahada kalırken 1 gol buldu.

Bu oyuncu dışında 1 golü bulunan Kayserisporlu Sinan Bakış 48, 2 gol atan Beşiktaş'tan Kerim Frei 52 ve Torku Konyaspor'dan Mbamba 90 dakikada 1 gol kaydetti.