Beşiktaş'ın Arslan'ı sahalara döndü

Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezon devre arasında Trabzonspor’un elinden kaptığı Tolgay Arslan, şanssız sakatlıklardan kurtulup en sonunda istediği güzel günlere kavuştu..

Geçen sezon birçok talihsizlik yaşamasına karşın şans bulduğu maçlarda kalitesini ortaya koyan ve Avrupa Ligi maçında Liverpool’a attığı enfes golle dikkatleri üzerinde toplayan 26 yaşındaki oyuncu bu sezon Şenol Güneş’in vazgeçilmezleri arasında yer alıyor... Orta sahada hem Atiba’nın yanında hem de önde oynayabilen Tolgay’ın her iki bölgede de gösterdiği performans beğeni toplarken, özellikle Şenol Güneş’in yardımcılarıyla yaptığı toplantıda, joker olarak faydalandığı oyuncusundan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği öğrenildi.



7 MAÇIN 6’SINDA İLK 11’DE

Tolgay Arslan’ın başarısı istatistiklere de yansımış durumda. Sezon başlamadan önce Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında 73 dakika sahada kalan başarılı oyuncu, Süper Lig’deki 6 maçın 5’inde oynadı. Alanya karşılaşmasında 90, Konya deplasmanında 77, Karabük maçında 90, Akhisar’da 32 ve Rize’de 90 dakika forma giyen Tolgay Arslan, Şampiyonlar Ligi’nde de Dinamo Kiev’e karşı 77 dakika şans buldu. Siyah-Beyazlı oyuncu, bu 7 maçın 6’sına ilk 11’de başladı.