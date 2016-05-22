Beşiktaş’ın 76 Golünün 26’sı Mario Gomez’den

Sezon başında İtalya'nın Fiorentina takımından kiralık olarak transfer edilen Alman futbolcu, Süper Lig'de 75 golü bulunan siyah-beyazlı takımın 26 golüne imza atttı.



Ligde 25 gol kaydeden Kayserispor'dan daha fazla gol atan Aman futbolcu, oynadığı 33 maçın 20'isinde fileleri havalandırmayı başardı. Gomez, bu 20 müsabakaların 6'sında ikişer, 14'ünde ise birer kez topu filelere yolladı.

Süper Lig'de iki kez penaltı atışından yararlanamayan Mario Gomez, attığı gollerin 20'sini ayakla, 6'sını da kafa vuruşuyla attı.



Ligde Mersin İdmanyurdu ve Çaykur Rizespor dışındaki tüm takımlara gol atmayı başaran Alman futbolcu, gollerinin 10'unu maçların ilk yarısında 16'sını ise ikinci yarılarında kaydetti.



Beşiktaş, Mario Gomez'in bu sezon gol attığı 20 maçın 18'ini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, hiç kaybetmedi.

Beşiktaş tarihindeki dördüncü gol kralı olan Alman futbolcu, siyah-beyazlı takımın 14 sezon sonra bu unvanı kazanmasını sağladı. Gomez, siyah-beyazlı takımın ilk yabancı gol kralı unvanına da sahip oldu.

Bu sezon resmi maçlarda 28 gol atan Alman futbolcu, Beşiktaş tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olma başarısını da gösterdi.



OĞUZHAN'IN EN SKORER SEZONU

Beşiktaş'ta Mario Gomez'den sonra Süper Lig'de en fazla golü orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup kaydetti.

Siyah-beyazlı takımda kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Oğuzhan, görev yaptığı 31 maçta 9 kez topu filelerle buluşturdu.



Bu sezon sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Oğuzhan Özyakup, ayrıca yaptığı asistlerle de takımın skor yüküne katkı sağladı.

CENK TOSUN'DAN 8 GOL



Beşiktaş'ta sonradan girdiği maçlarda skora yaptığı katkıyla dikkati çeken Cenk Tosun, takımının en golcü üçüncü oyuncusu oldu.

Bu sezon görev aldığı 29 maçın sadece 3'ünde ilk 11'de başlayan Cenk Tosun, 8 kez topu filelere yolladı.

Siyah-beyazlı takımda bu sezon hat-trick yapan tek futbolcu olan Cenk, sonradan oyuna girdiği maçlarda 5 gol kaydetti.



ASİST KRALI SOSA'DAN 7 GOL

Süper Lig'de bu sezon asist kralı olan Beşiktaş'ın Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, 7 kez de topu filelerle buluşturdu.

Arjantinli futbolcu, bu sezon 12 kez golden önceki pası vererek asist kralı unvanını kazandı.

Siyah-beyazlı ekipte Olcay Şahan 5, Ricardo Quaresma, Gökhan Töre ve Kerim Frei dörder, Atiba Hutchinson ve Marcelo Guedes ikişer, Luiz Rhodolfo, Necip Uysal ve Alexis Delgado ise birer kez topu filelere yolladı.

Beşiktaş'ın hanesine yazılan bir golü ise Fenerbahçe ile oynanan derbide Simon Kjaer kendi kalesine attı.



SADECE 2 MAÇTA GOL ATAMADI

Spor Toto Süper Lig'de sezonun en skorer takımı olan Beşiktaş, oynadığı maçlarda 75 gol atarken, kalesinde ise 35 gol gördü.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon sadece 2-0'lık skorlarla kaybettiği 13. haftadaki Akhisar Belediyespor ile 23. haftadaki Fenerbahçe maçlarında gol atamadı.

Beşiktaş bu sezon en fazla golü sezonun ilk yarısında Antalyaspor'u 5-1 ve Mersin İdmanyurdu'nu 5-2 yendiği maçlarda attı.

Ligde 13 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı takım en fazla golü sezonun ilk yarısında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı maç ile sezonun ikinci yarısında Akhisar Belediyespor ile aynı skorla berabere kaldığı karşılaşmada yedi.



GOL-DAKİKA ARALIĞI

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon en fazla golü karşılaşmaların son çeyreğinde kaydetti.

Siyah-beyazlı takım, müsabakaların son 15 dakikası ve uzatmalarında 19 kez ağları havalandırırken, 61 ile 75. dakikalar arasında ise 15 gol attı. Beşiktaş en az golü ise maçların ilk çeyreğinde buldu. Siyah-beyazlılar, bu bölümde sadece 6 kez topu filelere yolladı. Siyah-beyazlı ekip, en çok golü 16 ile 30. dakikalar arasında yedi. Beşiktaş, bu bölümde rakiplerinin 11 golüne engel olamadı.