Beşiktaş’ın 3.Köprüdeki Bayrağı Fenerbahçeliler Tarafından Yakıldı

Spor Toto Süper Lig şampiyon Beşiktaş 'ın Boğaz Köprüsü'ne asılan bayrağı, Fenerbahçe li taraftarlar tarafından yakıldı

Süper Lig'de 2015-16 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve geçtiğimiz akşam müthiş bir kutlama ile kupasını kaldıran Beşiktaş, 7 yıl sonra bu başarıyı elde etmenin tadını çıkardı.

Her sene şampiyon olan takımın bayrağı Boğaz Köprüsü'ne asılırken bu sene de siyah beyazlı ekibin bayrağı köprüdeki yerini almıştı. Ancak dün gece geç saatlerde köprüye giden bir grup Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş bayrağını meşalelerle yaktı.

Sarı lacivertli taraftarlar daha önce köprüye asılan Galatasaray bayrağını da aynı şekilde yakmıştı.