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Beşiktaş’ın 3.Köprüdeki Bayrağı Fenerbahçeliler Tarafından Yakıldı
2015-2016 Süper Ligin şampiyonu Beşiktaş’ı şoke eden bir olay yaşandı. Siyah beyazlı ekibin yapımı devam eden 3.köprüde asılı olan bayrağı Fenerbahçe’li bir grup taraftar tarafından yakıldı.
20 Mayıs 2016 Cuma 11:27
Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın Boğaz Köprüsü'ne asılan bayrağı, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından yakıldı.
Süper Lig'de 2015-16 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve geçtiğimiz akşam müthiş bir kutlama ile kupasını kaldıran Beşiktaş, 7 yıl sonra bu başarıyı elde etmenin tadını çıkardı.
Her sene şampiyon olan takımın bayrağı Boğaz Köprüsü'ne asılırken bu sene de siyah beyazlı ekibin bayrağı köprüdeki yerini almıştı. Ancak dün gece geç saatlerde köprüye giden bir grup Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş bayrağını meşalelerle yaktı.
Sarı lacivertli taraftarlar daha önce köprüye asılan Galatasaray bayrağını da aynı şekilde yakmıştı.
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