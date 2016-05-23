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Beşiktaş’a Sürpriz isim Donis Avdijaj İstanbul’a Geldi!

Süper Ligin şampiyonu Beşiktaş gelecek sezon ve şampiyonlar ligi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Donis Avdijaj transferi hakkında merak edilenler haberimizde.

Beşiktaş’a Sürpriz isim Donis Avdijaj İstanbul’a Geldi!

Bonservisi Schalke 04'te olan 19 yaşındaki genç yıldız adayı Beşiktaş'ın Osmanlıspor ile oynadığı karşılaşmayı izlemek için geldiği İstanbul'dan henüz ayrılmadı.

Sezonu Avusturya Ligi ekiplerinden Sturm Graz'da geçiren Avdijaj'ın siyah beyazlılardan teklif aldığı ve İstanbul'a gelerek hem takım hem de şehir ile ilgili bilgi aldığı ifade edildi.

VELİ KAVLAK'IN MENAJERİ DEVREDE

Donis Avdijaj isminin Beşiktaş ile anılmasının bir sebebi de Veli Kavlak'ın menajerinin genç yıldız adayının menajeriyle aynı olması. Sezonun bitimiyle beraber Schalke 04'e geri dönecek olan futbolcunun menajeri oyuncsunun takımında fazla forma şansı bulamayacağını düşünüyor. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olması sebebiyle oyuncusunu siyah beyazlılara öneren menajer transferi bitirmek için siyah beyazlı yönetimle birlikte hareket ediyor.

HEM FORVET HEM ARKASI HEM KANAT OYUNCUSU

Donis Avdijaj, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Osmanlıspor maçından bu yana İstanbul'da bulunuyor. Veli Kavlak ile iyi arkadaş olduğu bilinen Avdijaj, İstanbul'da çektiği fotoğrafları da ınstagram hesabından paylaştı. Siyah beyazlılarla görüştüğü iddia edilen 19 yaşındaki futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Almanya'nın genç yıldız adaylarından biri olan Donis Avdijaj , orta sahanın sağ ve sol kanadında forma giyebiliyor. Avdijaj ayrıca forvet arkası bölgesinde de oynayabiliyor. (yenisafak.com)


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