Beşiktaş’a Konya Darbesi!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş , son hafta maçında Torku Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Büyükşehir Torku Arena'da oynanan ve hakem Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı karşılaşmayı Torku Konyaspor 2-1 kazandı. Beşiktaş 19. dakikada Sosa'nın golüyle öne geçerken Torku Konyaspor'da galibiyeti getiren goller 21'de Traore, 22'de Holmen'den geldi.

Bu sonucun ardından Torku Konyaspor sezonu 66 puanla 3. sırada bitirdi. Şampiyon Beşiktaş ise 79 puanla ligi noktaladı.

ÜÇ DAKİKADA ÜÇ GOL!

Karşılaşmada atılan 3 gol 19, 21 ve 22. dakikalarda geldi. İlk olarak sahne alan Sosa, Tolgay'ın pasında ceza alanı önünden şutunu çekti ve takımını 1-0 öne taşıdı. Golün şokunu erken atlatan Konyaspor'da soldan Barry Douglas'ın ortasına ceza alanında iyi buran Traore skoru 1-1'e getirdi.

Bu golün hemen ardından Skubic'in ortasında Boyko'nun tokatladığı top Holmen'in önüne düştü. Holmen bekletmeden vuruşunu yaptı ve Torku Konyaspor'u 2-1 ne geçirdi.

BEŞİKTAŞ'TA 8 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, geçen hafta oynadığı Osmanlıspor maçına göre kadrosundan 8 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş, Osmanlıspor maçında ilk 11'de yer alan futbolculardan Beck, İsmail Köybaşı, Hutchinson ile Gökhan Töre'yi Torku Konyaspor karşısında yedek soyundurdu. Kaleci Tolga Zengin, Gomez, Querasma ve Veli Kavlak'ı ise maç kadrosuna almadı. Sarı kart cezası bulunan Oğuzhan Özyakup da kafilede yer almadı. Tecrübeli teknik adam bu futbolcuların yerine kaleci Denys Boyko, Serdar Kurtuluş, Delgado, Necip, Tolgay Arslan, Kerim Frei, Olcay Şahan ve Cenk Tosun'u ilk 11'e dahil etti.

TORKU KONYASPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise ligdeki Bursaspor maçının ilk 11'ine göre takımında 5 değişiklik yaptı. Bursaspor maçının ilk 11'inde bulunan kaleci Abdülkerim Bardakçı, Mehmet Uslu, Halil İbrahim Sönmez, Mbamba ve Bajic'i Beşiktaş karşısında yedekler arasında tutan Kocaman, bu futbolcuların yerine Vukovic, Douglas, Traore, Meha ve Rangelov'u ilk 11'e dahil etti.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARDAN BAŞARI MESAJI

Beşiktaşlı futbolcular seremoni öncesi ellerinde 'Konyaspor'a UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar' yazılı pankart ile sahaya çıktı. Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, koridorda şampiyon olan Beşiktaş takımının Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcuları tek tek tebrik etti. Konyasporlu oyuncular da Şampiyon Beşiktaş'ı sahaya çıkarken alkışladı.