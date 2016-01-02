Beşiktaş'a Jose Sosa şoku! Yıldız futbolcu ayrılıyor mu?

Beşiktaş'ın orta sahadaki yıldızı Jose Sosa'nın talipleri her geçen gün artıyor. Sezon başında eski kulübü Estudiaintes'e gitme noktasına gelen ancak Başkan Fikret Orman'ın ikna çabaları neticesinde siyah-beyazlı kulüple yoluna devam eden Arjantinli yıldıza bu kez de ülkesinin köklü kulüplerinden River Plate talip oldu.



Sosa olumlu cevap verdi



Geçen hafta Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımının kadrosuna katmak için resmi teklifte bulunduğu Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen River Plate çalıştırıcısı Marcelo Gallardo, Sosa ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çocuklarını Arjantin'de yetiştirmek isteyen ve ülkesine geri dönme arzusunu saklamayan yıldız oyuncu, Gallardo'ya olumlu cevap verdi.



'Sezon sonunda gelin'



Kulüpler bazında yapılan ön görüşmede ise Beşiktaş, bu oyuncuyu devre arasında elinden çıkarmayacağını net bir dille ifade etti. Bu transferin ancak sezon sonunda olabileceğini ifade eden siyah-beyazlı kulüp, Arjantinli yıldız için 10 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Bu fiyatı yüksek bulan River Plate kulübü yetkilileri ise sezon sonu tekrar görüşmek üzere masadan kalktı.