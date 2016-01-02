Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Beşiktaş'a Jose Sosa şoku! Yıldız futbolcu ayrılıyor mu?

Sezon başı transfer döneminde Estudiantes ve Al İttihad takımlarının ilgilendiği fakat kulübünde kalan Jose Sosa için River Plate'in devrede olduğu iddia edildi

Beşiktaş'a Jose Sosa şoku! Yıldız futbolcu ayrılıyor mu?

 Beşiktaş'ın orta sahadaki yıldızı Jose Sosa'nın talipleri her geçen gün artıyor. Sezon başında eski kulübü Estudiaintes'e gitme noktasına gelen ancak Başkan Fikret Orman'ın ikna çabaları neticesinde siyah-beyazlı kulüple yoluna devam eden Arjantinli yıldıza bu kez de ülkesinin köklü kulüplerinden River Plate talip oldu.



Sosa olumlu cevap verdi



Geçen hafta Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımının kadrosuna katmak için resmi teklifte bulunduğu Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen River Plate çalıştırıcısı Marcelo Gallardo, Sosa ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çocuklarını Arjantin'de yetiştirmek isteyen ve ülkesine geri dönme arzusunu saklamayan yıldız oyuncu, Gallardo'ya olumlu cevap verdi.



'Sezon sonunda gelin'



Kulüpler bazında yapılan ön görüşmede ise Beşiktaş, bu oyuncuyu devre arasında elinden çıkarmayacağını net bir dille ifade etti. Bu transferin ancak sezon sonunda olabileceğini ifade eden siyah-beyazlı kulüp, Arjantinli yıldız için 10 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Bu fiyatı yüksek bulan River Plate kulübü yetkilileri ise sezon sonu tekrar görüşmek üzere masadan kalktı.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Jose SosaEstudiantesAl İttihad
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.