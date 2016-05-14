Beşiktaş'a Doping Baskını Yapan Kurumda Şok İstifa

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, dün Beşiktaş ve Osmanlıspor kulübü futbolcularına yapılan müsabaka dışı doping kontrollerinin kamuoyu nezdinde tartışma yarattığı belirtilerek, "Müsabaka dışı doping kontrolleri bu sene test aşamasında olan bir uygulamadır. Dün kulüplerimize yapılan müsabaka dışı uygulama, Dopingle Mücadele Talimatı'nın 13. Maddesi'ne kişisel bir yorum katılarak yapılmış ve maksadını aşan bir uygulama olmuştur." denildi.



Konuyu değerlendiren TFF Dopingle Mücadele Kurulu'nda, başkan ve üyelerinin istifa larını verdiği ve istifaların, TFF Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği kaydedilirken, alınan numunelerin tüm dopingle mücadele uygulamalarında olduğu gibi test laboratuvarlarına gönderildiği ifade edildi.

KURULUN BAŞKANI PROF.DR. ÖMER TAŞER

Açıklamada istifasını sunanlara ilişkin isim verilmedi. TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, başkanlığını Prof. Dr. Ömer Taşer'in yapyığı TFF Dopingle Mücadele Kurulu'nun üyeleri arasında, Prof. Dr. Ahmet Araman, Prof. Dr. Aydın Barlas, Doç. Dr. Erdal Cevher, Dr. Eren Eroğlu, Doç. Dr. Nezih Hekim, Prof. Dr. Sadi Kurdak, Prof. Dr. Gökhan Metin, Dr. Mesut Nalçakan, Prof. Dr. Yavuz Yıldız ve Yrd. Doç. Dr. İlker Yücesir yer alıyor.

TFF YETKİLİSİ: İŞGÜZARLIK YAPMIŞLAR"

Konuyla ilgili olarak Yeni Şafak gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, TFF'nin üst düzey bir yetkilisinin şu açıklamayı yaptığı belirtildi:

"Program dahilinde olan, gelecek sene uygulanması düşünülen, bu seneki uygulamalarda da nasıl yapıldığının eğitiminin birçok takımda gösterilmiş olduğu bir uygulamaydı. Geçen seneden itibaren FIFA, WADA'dan almış olduğu talimatla dedi ki; 'Bütün dopingle mücadele kurulları sadece maçtan önce değil antrenmanlarda da tesislere randevuyla ya da istisnai durum olarak değerlendirilmesi itibariyle randevu almadan da gidilebilir...'

"OSMANLISPOR'DAN DA NUMUNE ALINDI"

Bu arkadaşlar Osmanlıspor'a gitmeye karar vermişler. Tamam olabilir bunda sorun yok. Ama Osmanlıspor'a gidildi diye randevu almadan ki Osmanlıspor'a da randevu alınmamış. Böyle gidildi diye Beşiktaş'a gitmek zorunluluğu diye bir şey yok. Yani bu maçta iki taraftan da örnek almayla eşdeğer bir program değil bu. Böyle olduğu zaman da Osmanlıspor'a alındı hadi gidelim Beşiktaş'tan da alalım denilince sanki bu şekilde bir istisnai durum oluşmuş. Bu oyuncular acaba doping yapabililer mi şeklinde gereksiz bir işgüzarlık olmuş.

"DEMİRÖREN ÇOK KIZDI, İSTİFA ETTİLER"

Belki onlar da bu kadar büyük bir infial olacağını bilmiyor olabilirler. Bu yaşananlardan sonra bu hata sebebiyle yanlış yaptıklarına kanaat getirdiler. 'Hatamızı biliyoruz istifa etmemiz gerekiyorsa edelim' dediler, başkan da kabul etti. Kendileri oluşan tepkilerden dolayı yanlış yaptıkları kanaatine varmışlar ama Demirören, 'Kalın, devam edin' demedi. Zaten Yıldırım Demirören de bu durumdan hiç hoşlanmadı. Gereksiz yere TFF ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirmeye çalıştılar.

"MALİ ŞUBE BASKINI GİBİ TESİS BASTILAR"

Euro 2016'ya katılan ülkelerin federasyonlarına da dediler ki; 'Biz sizin gerek Fransa'daki kampınıza gerekse oyuncularınızın şu an oynadığı kulüp takımlarına gidebiliriz, bize yerlerini bildirin.' Hatta ilk haber geldiğinde biz zannettik ki Alman Milli Takımı nedeniyle Mario Gomez'e gelindi. Bizimkilerin tutupta böyle bir işe kalkışması işgüzarlık yapacakları ihtimalini bile düşünmedim. UEFA'dan Gomez'e geldiklerini düşündüm. Aklıma bile gelmiyor şampiyonluk maçından önce mali şube baskını yapar gibi tesislere gelmeleri.

"YANLIŞ YAPTILAR, CEZALARINI ÇEKECEKLER"

Yanlış yaptılar cezalarını çektiler. Tepkiler sonrası yanlış yaptıklarının da farkına vardılar. Her maça kimin gideceğine kendi içlerinde karar verip yapıyorlar.

"YERLERİNE YENİ İSİMLER GÖREVLENDİRİLECEK"

Her maçtan evvel örnek alınıyor diye bir şey yok. Bir sezon içinde bir takıma belki 3-4 defa geliniyor. Son maçta doping kurulu belki de çalışmaz o kadar da önemli değil. Küme düşme hattı riskli diye gidip kimseden örnek alınmıyor. Zaten bunların sonuçları 3 aydan önce gelmiyor. 3 ay sonra çıkacak sonuç o maçı etkilemiyor. 'İki takım küme düşecek ben gidip numune alayım dopingi engelleyeyim' diye bir durum olmuyor. 3 ay sonra sonuç açıklanınca sen doping yaptın küme düş, diğeri lige geri gelsin diye de bir durum olmuyor."