Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Beşiktaş yönetiminin büyük başarısı konuşuluyor

Mario Gomez ve Demba Ba transferleri hakkında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Erdal Torunoğulları başarının sırrını açıkladı

Beşiktaş yönetiminin büyük başarısı konuşuluyor

 Siyah-beyazlıların dış ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, transfer çalışmaları için başkan Fikret Orman ve scout ekibiyle birlikte çok sayıda seyahat yaptıklarını ifade edip “Biz bu yolculukları mil toplamak için değil, Beşiktaş’ın menfaatlerini korumak adına yaptık” diye konuştu.

‘DEFALARCA İZLİYORUZ’

Transfer yapmanın çok zor olduğunu ifade eden Torunoğulları, “Çok sıkı pazarlıklar yapıyoruz. Sabırlı olmak çok önemli. Örnek vermek gerekirse biz Demba Ba’yı almak istediğimizde kapıyı 13 milyon Euro’dan açtılar, 6 milyon Euro’ya transfer ettik. Gomez için 9 milyon Euro istediler, 1 Euro bile ödemedik. Neredeyse bütün transferleri olağanüstü indirimler yaptırarak gerçekleştirdik.

Bunlar da tabii ki koşuşturmadan, gidip yüz yüze görüşmeden, öyle uzaktan kumandayla olmuyor. Beşiktaş’ta masa başında oturarak kasetlerden oyuncu izleyerek transfer yapma dönemi sona erdi. Her oyuncuyu defalarca gidip canlı izliyoruz. Sadece oyuncu özelliklerini değil, karakteri hakkında bilgiler alıp takıma uyum sağlayabilir mi, öğreniyoruz” açıklamasını yaptı.

Kaynak : Vatan

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.