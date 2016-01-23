Beşiktaş yönetiminin büyük başarısı konuşuluyor

Siyah-beyazlıların dış ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, transfer çalışmaları için başkan Fikret Orman ve scout ekibiyle birlikte çok sayıda seyahat yaptıklarını ifade edip “Biz bu yolculukları mil toplamak için değil, Beşiktaş’ın menfaatlerini korumak adına yaptık” diye konuştu.

‘DEFALARCA İZLİYORUZ’

Transfer yapmanın çok zor olduğunu ifade eden Torunoğulları, “Çok sıkı pazarlıklar yapıyoruz. Sabırlı olmak çok önemli. Örnek vermek gerekirse biz Demba Ba’yı almak istediğimizde kapıyı 13 milyon Euro’dan açtılar, 6 milyon Euro’ya transfer ettik. Gomez için 9 milyon Euro istediler, 1 Euro bile ödemedik. Neredeyse bütün transferleri olağanüstü indirimler yaptırarak gerçekleştirdik.

Bunlar da tabii ki koşuşturmadan, gidip yüz yüze görüşmeden, öyle uzaktan kumandayla olmuyor. Beşiktaş’ta masa başında oturarak kasetlerden oyuncu izleyerek transfer yapma dönemi sona erdi. Her oyuncuyu defalarca gidip canlı izliyoruz. Sadece oyuncu özelliklerini değil, karakteri hakkında bilgiler alıp takıma uyum sağlayabilir mi, öğreniyoruz” açıklamasını yaptı.

Kaynak : Vatan