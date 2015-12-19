Beşiktaş yıldız futbolcuyu çok istiyor

Transfer döneminin yaklaşmasıyla Beşiktaş, takımı güçlendirmek için çalışmalara başladı. Antalyaspor'da forma giyen Emrah Başsan'ı transfer etmek isteyen yönetim, Antalyaspor ile görüşmelere başladı.

İlk görüşme Antalya'da

Antalyaspor, Beşiktaş ile oynan maç sırasında, Siyah-Beyazlılar'da fazla forma şansı bulamayan Serdar Kurtuluş, Pedro Franco ve Ramon Motta'yı istedi. Beşiktaş ise bu oyunculara karşılık genç futbolcu Emrah Başsan'ı istedi. Ancak Antalyaspor, Emrah'ı takımdan yollamak istemediği için bu transfer için şimdilik direniyor.