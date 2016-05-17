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Beşiktaş Yeni Sezon İçin İlk Transferini Gerçekleştirdi!
Beşiktaş muhteşem bir sezon geçirerek şampiyonluğunu ilan etmesi ile birlikte yeni sezon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezon için ilk transferin ismi belli oldu. Ayrıntılar haberimizde.
17 Mayıs 2016 Salı 13:11
Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak, 360 TV'de transfer gündemleriyle ilgili çok önemli ifadeler kullandı.
Mario Gomez'in geleceğini değerlendiren Albayrak, "Mario Gomez, tercihini kalmaktan yana kullanacak. Quaresma'dan önce Konoplyanka ile çok ciddi şekilde ilgilendik ancak Quaresma 'evime dönmek istiyorum' dedi" ifadelerini kullandı.
Bir yabancı transferi bitirdiklerini söyleyen Albayrak, "Şu an bitmiş bir transferimiz var. Yabancı bir isim. Şimdi açıklamayacağım. Hocamız ile istişare edip, 1-2 oyuncu daha var. Ondan sonra son kararı vereceğiz. Az öz transfer yapacağız. Karakterli oyuncular gelecek" dedi
Takımdaki oyuncular hakkında konuşan Albayrak, "Jose Sosa kalır, Atiba devam edecek. Kontratı devam ediyor. Gökhan Töre, 9 milyon pounda West Ham'a sattığımız doğru değil" şeklinde konuştu.
Öte yandan THY Euroleague finalinde CSKA Moskova'ya yenilen Fenerbahçe'yi değerlendiren Beşiktaşlı yönetici, "Fenerbahçe'nin uzatmalarda kaybetmesine üzüldüm. Türk vatandaşıyız. Kazansaydı, çıta yukarı çıkacağı için mutlu olurdum" yorumunda bulundu.
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