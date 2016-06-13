Beşiktaş yeni sezon formaları belli oldu

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunda giyeceği formalar resmen duyuruldu.



Siyah Beyazlılar, klasik siyah, çizgili beyaz ve kırmızı olmak üzere 3 forma hazırladı. 16 Haziran 2016 Perşembe günü satışa çıkacak formalar ise taraftarların beğenisini aldı.

İnternete sızdırılmıştı!





Beşiktaş yeni sezon formaları





Siyah-beyazlıların 2016-2017 sezonunda giyeceği formalardan beyaz olanı, Adidas tarafından Hollanda'da satışa çıkarıldı. Ancak bu formadan 12 adet satıldıktan sonra satıştan kaldırıldı. Beşiktaş'ın formalarının fotoğrafları bugün açıklanmasına rağmen dün internete sızdırılmıştı.

Formanın özellikleri

Siyah-beyazlı takımın yetişkin formaları 155, çocuk formaları da 115 liralık fiyatla 16 Haziran Perşembe günü adidas yetkili satış noktaları ve Kartal Yuvası mağazalarından satışa sunulacak.

Beşiktaş'ta yeni sezon için üç forma tasarlandı. Siyah-beyazlıların iç saha forması beyaz ağırlıklı, deplasman forması da siyah olarak tasarlandı. Üçüncü formada ise koyu kırmızı tonlar kullanıldı.

Siyah-beyazlı takımın yeni sezonda giyeceği yeni formalar, adidas'ın yenilikçi teknolojileriyle hazırlandı. Formalarda yer alan "climacool" teknolojisi sayesinde vücudun en çok ısınan bölgeleri tespit edilerek özel tasarlanmış havalandırma kanalları ile iç ve dış hava akımı oluşturuluyor. Böylece vücudun kuru ve serin kalması sağlanıyor.