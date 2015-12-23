Beşiktaş yeni kalecisini buldu! Kaleci gelmeye hazır, sorun bonservis!

Dnipro'nun kalecisi Boyko kariyerine başka bir takımda devam etmek istediğini kulübe bildirmesinin ardından siyah-beyazlılar 27 yaşındaki eldiven için menajeriyle 1.1 milyon euro'ya el sıkıştı. Dnipro ile bonservis pazarlıkları ise sürüyor.

Siyah-beyazlıların bu transfer deki en büyük rakibi Everton. Beşiktaş, Premier Lig cazibesini kırabilirse Boyko da Douglas ile birlikte sezonun ikinci yarısından itibaren siyah-beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş yönetimi de harıl harıl bu iki transfer için çalışıyor.Marsilya'nın kaptanı Mandanda ile de temaslar sürüyor.