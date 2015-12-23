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Beşiktaş yeni kalecisini buldu! Kaleci gelmeye hazır, sorun bonservis!

Tolga Zengin'in performansından memnun olmayan Beşiktaş yönetimi kaleci arayışlarına son hız devam ediyor! Dnipro'nun başarılı kalecisi Boyko Beşiktaş'lı yöneticilere gelirim dedi.

Beşiktaş yeni kalecisini buldu! Kaleci gelmeye hazır, sorun bonservis!
Tolga Zengin'in performansından memnun olmayan Beşiktaş yönetimi kaleci arayışlarına son hız devam ediyor! Dnipro'nun başarılı kalecisi Boyko Beşiktaş'lı yöneticilere gelirim dedi. 
Dnipro'nun kalecisi Boyko kariyerine başka bir takımda devam etmek istediğini kulübe bildirmesinin ardından siyah-beyazlılar 27 yaşındaki eldiven için menajeriyle 1.1 milyon euro'ya el sıkıştı. Dnipro ile bonservis pazarlıkları ise sürüyor. 

Siyah-beyazlıların bu transferdeki en büyük rakibi Everton. Beşiktaş, Premier Lig cazibesini kırabilirse Boyko da Douglas ile birlikte sezonun ikinci yarısından itibaren siyah-beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş yönetimi de harıl harıl bu iki transfer için çalışıyor.Marsilya'nın kaptanı Mandanda ile de temaslar sürüyor.
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BeşiktaşSüper LigTransferDniproBoyko
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