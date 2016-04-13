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Beşiktaş, Vodafone Arena'daki ilk maçında para bastı!

Beşiktaş yeni stadı Vodafone Arena'da çıktığı ilk maçında Bursaspor ile karşılaştı. Ve sahadan 3-2'lik sonuçla ayrıldı. Beşiktaş Vodafone Arena daki ilk maçında kasasını doldurdu.

Beşiktaş, Vodafone Arena'daki ilk maçında para bastı!

Vodafone Arena'yı Beşiktaş'ın mali anlamda şaha kalkışı olarak gören siyah-beyazlı yönetimin, bu düşüncesinde ne kadar haklı olduğu Bursaspor maçında açık bir şekilde görüldü.

Kara Kartal'ın yeni stadının açılış karşılaşmasına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Kombinelerle birlikte Bursaspor maçından 14 milyon TL gelir elde edildi. 3 bin 500 metre karelik konsept ve bin 200 metre karelik stant alanına sahip Vodafone Arena'daki Kartal Yuvası Mağazası'nda ise 5 milyon TL'yi aşan bir satış gerçekleştirildi.

Böylece Beşiktaş sadece Bursaspor maçında 19 milyon TL'nin üzerinde bir kazanç sağladı. Bu arada Kartal'ın yeni yuvasında oynanacak Kayseri ve Osmanlı maçlarından da toplamda 3 milyon TL bilet hasılatı beklendiği belirtildi. Böylece siyah-beyazlıların 3 maçtan hasılat kazancı 17 milyon TL'ye ulaşacak. Localar, VIP ve 1903 Tribünü gelirleri de eklendiğinde, rakam 20 milyon TL'ye kadar çıkacak.

ÜRÜNLERE YOĞUN İLGİ

Bursaspor maçında tribünleri hınca hınç dolduran taraftarlar, Beşiktaş'ın lisanslı ürünlerine de büyük ilgi gösterdi. Stattaki Kartal Yuvası mağazasında uzun kuyruklar oluştu.

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