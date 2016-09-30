Beşiktaş ve Trabzonspor'a TFF'den kötü haber

Trabzonspor Kulübü ile teknik direktörü Ersun Yanal PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca Beşiktaş Kulübü'nün de saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Sevk raporları şöyle;



1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 24.09.2016 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.- ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alma" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu KAZIM ERSUN YANAL'ın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.09.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi GÖRKEM EKAL'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.09.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi ÖZER BAYRAKTAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 6/1-ç maddesi uyarınca 27.09.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 24.09.2016 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.- GALATASARAY A.Ş. A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 25.09.2016 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GAZİANTESPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- KARDEMİR KARABÜK Kulübü futbolcusu KERİM ZENGİN'in 25.09.2016 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ- KARDEMİR KARABÜK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.09.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 26.09.2016 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.- AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 25.09.2016 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR- ESKİŞEHİRSPOR TFF 1.Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GİRESUNSPOR Kulübü futbolcusu DAVID SOLOMON ABWO'nun 25.09.2016 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.09.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8-- MANİSASPOR Kulübü'nün 26.09.2016 tarihinde oynanan MANİSASPOR-GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü futbolcusu TİMUR KOSOVALI'nın 25.09.2016 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR- KEÇİÖRENGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 26.09.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 25.09.2016 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER- İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü'nün 25.09.2016 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Kulübü Başkanı MURAT ŞAHİN'in 25.09.2016 tarihinde oynanan PENDİKSPOR- ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "yeşil zemine girmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Kulübü idarecisi MEHMET LATİF YAŞLI'nın aynı müsabakadaki "yeşil zemine girmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Kulübü görevlisi NOMAN TEMUÇİN'in aynı müsabakadaki "yeşil zemine girmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- KOCAELİ BİRLİKSPOR Kulübü'nün 25.09.2016 tarihinde oynanan KOCAELİ BİRLİKSPOR-FETHİYESPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı OSMAN EYÜPOĞLU'nun 25.09.2016 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. ve 46. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Akreditasyon Talimatı'nın 8/2. maddesi uyarınca 27.09.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu MEHMET BİRİNCİ'nin aynı müsabakasındaki " hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.09.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 25.09.2016 tarihinde oynanan BUCASPOR- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- MENEMEN BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu İBRAHİM DAĞAŞAN'ın 25.09.2016 tarihinde oynanan NİĞDE BELEDİYESPOR- MENEMEN BELEDİYESPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.09.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- İNEGÖLSPOR Kulübü'nün 25.09.2016 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR- MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddeleri uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 25.09.2016 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR- MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü masörü KEMAL ŞENAYDIN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 26.09.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü CEMİL AKTAŞ'ın 25.09.2016 tarihinde oynanan EYÜPSPOR- ETİMESGUT BELEDİYESPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 26.09.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- CİZRESPOR Kulübü'nün 25.09.2016 tarihinde oynanan CİZRESPOR- KARTALSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- ALTAY Kulübü'nün 25.09.2016 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR- ALTAY Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- TEKİRDAĞSPOR Kulübü'nün 25.09.2016 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR- ÇORUM BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/2 ve 5/10 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübü'nün 25.09.2016 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR- ÇORUM BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş. Kulübü'nün 25.09.2016 tarihinde oynanan MANAVGATSPOR-KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- KIRIKHANSPOR Kulübü futbolcusu ALİCAN TEZ'in 25.09.2016 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR- DÜZCESPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.09.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- TÜRK METAL KIRIKKALESPOR Kulübü'nün 25.09.2016 tarihinde oynanan TÜRK METAL KIRIKKALESPOR- DERSİMSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- TİRE 1922 SPOR Kulübü'nün 25.09.2016 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR- TİRE 1922 SPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TİRE 1922 SPOR Kulübü futbolcusu ERDİNÇ KARAKAŞ'ın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 26.09.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- YOMRASPOR Kulübü idarecisi KAZİM KAPLAN'ın 25.09.2016 tarihinde oynanan DERİNCESPOR A.Ş.- YOMRASPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 26.09.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- 12 BİNGÖLSPOR Kulübü'nün 25.09.2016 tarihinde oynanan 12 BİNGÖLSPOR - TARSUS İDMANYURDU Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 25.09.2016 tarihinde oynanan MUĞLASPOR- DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "4 futbolcusunun sarı kart görmesi ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı İHSAN YAPICI'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.09.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu TUNÇ MURAT BEHRAM'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.09.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 25.09.2016 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR- PAYASSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- MALTEPESPOR Kulübü futbolcusu SERTAÇ KAYATEKİN'in 25.09.2016 tarihinde oynanan MALTEPESPOR-ORDUSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.09.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- ORDUSPOR Kulübü'nün 25.09.2016 tarihinde oynanan MALTEPESPOR-ORDUSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

34- AFJET AFYONSPOR Kulübü'nün 25.09.2016 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR- SAKARYASPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

35- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 25.09.2016 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR- SAKARYASPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

36- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü antrenörü TANSU YAAN'ın 21.09.2016 tarihinde oynanan DERSİMSPOR - ESKİŞEHİRSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "cezaya uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 27.09.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



ESKİŞEHİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu FEHMİ ALPAY ÖZALAN'ın aynı müsabakadaki "cezaya uyulmamasına iştiraki" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 27.09.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.