Beşiktaş ve Trabzonspor'a üzücü haber

27 yaşındaki oyuncu 6 ay kaldığı Chelsea'de resmi maçlarda sadece 59 saniye oynabildi.
Devre arası transferinden önce Beşiktaş'ın transfer listesinde de olduğu söylenen stoper, 3,5 milyon Euro'ya Londra temsilcisine transfer olmuştu.
Beşiktaş ve Trabzonspor ile adı geçen Chelsea forması giyen Papy Djilobodji'nin Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'e kiralandığı bilgisi alındı
22 Ocak 2016 Cuma 14:00
27 yaşındaki oyuncu 6 ay kaldığı Chelsea'de resmi maçlarda sadece 59 saniye oynabildi.
Devre arası transferinden önce Beşiktaş'ın transfer listesinde de olduğu söylenen stoper, 3,5 milyon Euro'ya Londra temsilcisine transfer olmuştu.