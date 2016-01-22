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Beşiktaş ve Trabzonspor'a üzücü haber

Beşiktaş ve Trabzonspor ile adı geçen Chelsea forması giyen Papy Djilobodji'nin Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'e kiralandığı bilgisi alındı

Beşiktaş ve Trabzonspor'a üzücü haber

 27 yaşındaki oyuncu 6 ay kaldığı Chelsea'de resmi maçlarda sadece 59 saniye oynabildi.

Devre arası transferinden önce Beşiktaş'ın transfer listesinde de olduğu söylenen stoper, 3,5 milyon Euro'ya Londra temsilcisine transfer olmuştu.

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BeşiktaşTrabzonspor
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