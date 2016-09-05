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Beşiktaş ve TFF'den Gomez harekatı!

Beşiktaş, Gomez'in Fiorentina'dan Wolsburg'a satışı sırasında yüzde 50 paya sahip olması sebebiyle İtalya kulübün ücretin yarısını göndermesini bekliyordu.

Beşiktaş ve TFF'den Gomez harekatı!

 Beşiktaş Kulübü, Mario Gomez'in Fiorentina'dan Wolgsburg'a transferi sonrası Alman oyuncunun bonservisinden hak kazanacağı ücreti beklemeye başladı.

Fiorentina ile geçen sezon başında yapılan anlaşmaya göre, Gomez'in bu sezon öncesi gerçekleşecek satış rakamının yüzde 50'si siyah beyazlı kulübe verilecekti. Ancak transferin ardından İtalya'dan gelen haberler yönetimde büyük şaşkınlık yarattı. Fiorentina Gomez'den 1 milyon 50 bin Euro bonservis bedeli aldığını ve protokol gereği bu ücretin yarısı olan 525 bin Euro'nun Beşiktaş'a gönderileceğini açıkladı. Bu durum üzerine harekete geçen yönetim Gomez'in daha yüksek bir rakama transfer olduğu yönünde bilgiler aldığını iki kulübe de iletti.

SÖYLENTİLER CİDDİ

Zira İtalyan ve Alman basınında Mario Gomez'in 7 milyon Euro'ya transfer olduğu ifade ediliyordu. Konu ile ilgili resmi girişimlere başlayan siyah-beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu aracılığı ile iki kulübün yaptığı sözleşmeyi talep etti.

ARAŞTIRMA İSTENDİ

Beşiktaş Almanya ve İtalya'dan gelecek sözleşmelerde 1 milyon 50 bin Euro yazması halinde UEFA ve FIFA'ya başvuracak. İki kulüp arasında farklı yollarla gerçekleşen para transferi olup olmadığının araştırılmasını isteyecek olan yönetim, çıkacak sonucu bekleyecek.

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