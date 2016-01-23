Beşiktaş Trabzonspor maçı için yola çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a giden siyah-beyazlı kafilede, ikinci başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Metin Albayrak ve Hakan Özköse de yer aldı.
Teknik direktör Şenol Güneş, kamp kadrosuna 19 futbolcu dahil ederken, yeni transfer Ukraynalı kaleci Denys Boyko'nun yanı sıra Alexander Milosevic, Mustafa Pektemek ve uzun süreli sakatlıktan çıkan Tolgay Arslan, Trabzon'a götürülmedi.
Beşiktaş ile Trabzonspor, yarın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.