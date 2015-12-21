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Beşiktaş-Torku Konyaspor Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Lider Beşiktaş evinde Torku Konyaspor ile karşılaşıyor sezonun ilk yarısı son maçında tatile lider girmek isteyen siyah beyazlılarda tek hedef galip gelmek, 27 Aralık 2015 Pazar günü saat 19:00'da lig tv ekranlarında canlı yayınlanacak

Beşiktaş-Torku Konyaspor Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?
 Lider Beşiktaş evinde Torku Konya ile karşılaşıyor sezonun ilk yarısı son maçında tatile lider girmek isteyen siyah beyazlılarda tek hedef galip gelmek, 27 Aralık 2015 Pazar günü saat 19:00'da lig tv ekranlarında canlı yayınlanacak

Beşiktaş, hazırlık maçı kapsamında 5 Eylül 2015(Cumartesi) günü saat 17.00’de Gebze Alaettin Kurt Stadyumu’nda Torku Konyaspor ile karşılaşacak.

 

Bu mücadele özel bir müsabaka olduğundan ötürü Passolig geçerli olmayacak.

 

Biletler; Gebze Alaettin Kurt Stadyumu bilet satış gişesinden 3 Eylül Perşembe ve 4 Eylül Cuma günleri saat 11.00–19.00 arasında satılacak.

 

Bilet kalması durumunda maç günü stadyum bilet gişesinden bilet satışlarına devam edilecek.

 

Bilet Fiyatları:



Kale Arkası : 10TL

Maraton : 20 TL

Numaralı : 30 TL
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BeşiktaşTorku Konyaspor
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