Beşiktaş Tolga Zengin'den umudu kesti

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Juventus'un Brezilyalı file bekçisi Norberto Neto'yu kiralamak için girişimlerine devam ediyor.



NETO, BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Listede yer alan kaleciler arasında teknik direktör Şenol Güneş'in onay verdiği isimlerden biri olan 26 yaşındaki Neto, kulübünün onay vermesi durumunda transfer edilecek. Daha fazla süre alacağı bir takıma gitmek isteyen Neto da Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor. Ancak İtalyan ekibi, Brezilyalı kalecinin yerine yeni birini bulmadan oyuncusuna izin vermek istemiyor.

BUFFON'UN YEDEĞİ

Juventus'un birinci kalecisi Gianluigi Buffon'un ardından ikinci kaleci pozisyonunda olan Neto'nun Beşiktaş'a transferi durumunda Torino ekibi sıkıntı yaşamamak için oyuncusunun yerini doldurmayı planlıyor.

BOYKO BEKLEMEDE

Bir süre daha Juventus'tan haber beklemeye karar veren Beşiktaş yönetimi, olumsuz bir duruma karşı Denys Boyko için Dnipro ile pazarlıklarını da sürdürüyor. Ukraynalı kaleci için 4 milyon Euro talep eden ve bu rakamda indirime gitmeyen Dnipro, Beşiktaş'ın teklif ettiği rakamı kabul etmedi. Bu iki isim için temaslarına devam edecek olan Beşiktaş, kaleci transferini 1 hafta içinde tamamlamayı planlıyor.