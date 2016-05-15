Beşiktaş Taraftarları Çarşı'ya Akın Etti!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, bugün evinde Osmanlıspor ile karşılaşacak. 1 puan dahi alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan siyah-beyazlılarda taraftarlar Beşiktaş Köyiçi'ne akın etti. Maç saatini bekleyen binlerce taraftar meşaleler yakarak hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söylüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, bugün evinde Osmanlıspor ile karşılaşacak. 1 puan dahi alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan siyah-beyazlılarda taraftarlar Beşiktaş Köyiçi'ne akın etti. Maç saatini bekleyen binlerce taraftar meşaleler yakarak hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söylüyor.