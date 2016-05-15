Beşiktaş Taraftarları Çarşı'ya Akın Etti!

Ligin 33. haftasında evinde Osmanlıspor'u ağırlayacak olan ve beraberlik dahi alsa şampiyonluğunu ilan edecek olan Beşiktaş 'ta, taraftar lar Beşiktaş Köyiçi'ne akın etti.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, bugün evinde Osmanlıspor ile karşılaşacak. 1 puan dahi alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan siyah-beyazlılarda taraftarlar Beşiktaş Köyiçi'ne akın etti. Maç saatini bekleyen binlerce taraftar meşaleler yakarak hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söylüyor.