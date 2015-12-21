Beşiktaş taraftarını çıldırtacak gelişme

Son UEFA maçında yaptığı hataların ardından takımının elenmesine neden olan Tolga Zengin taraftar tarafından istenmeyen adam ilan edilmişti. Tolga Zengin kontratında yazan maddelere göre çıktığı maç sayısını doldurduğu için kontratı otomatik uzadığı için seneye de takımda kalacağı bildirildi

21 Aralık 2015 Pazartesi 11:18