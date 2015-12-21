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Beşiktaş taraftarını çıldırtacak gelişme
Son UEFA maçında yaptığı hataların ardından takımının elenmesine neden olan Tolga Zengin taraftar tarafından istenmeyen adam ilan edilmişti. Tolga Zengin kontratında yazan maddelere göre çıktığı maç sayısını doldurduğu için kontratı otomatik uzadığı için seneye de takımda kalacağı bildirildi
21 Aralık 2015 Pazartesi 11:18
Son UEFA maçında yaptığı hataların ardından takımının elenmesine neden olan Tolga Zengin taraftar tarafından istenmeyen adam ilan edilmişti. Tolga Zengin kontratında yazan maddelere göre çıktığı maç sayısını doldurduğu için kontratı otomatik uzadığı için seneye de takımda kalacağı bildirildi
UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting Lizbon maçında yediği hatalı goller nedeniyle hedef tahtasına konan Tolga Zengin'in, devre arasında takımdan ayrılacağı bile iddia edildi. Ancak teknik direktör Şenol Güneş, sezonu 3 iyi kaleciyle tamamlamak istediğini tekrarladı ve deneyimli file bekçisinin hiçbir şartta gönderilmeyeceğini belirtti.
KALMAK İSTİYOR
Fotomaç Gazetesi'nde yer alan habere göre; birçok Süper Lig ekibinin talip olduğu siyah-beyazlı eldiven de kötü günleri aşacağını belirterek, Beşiktaş'ta kalmak istediğini kaydetti.
SENEYE DE BEŞİKTAŞ'TA
Nitekim Tolga Zengin, sözleşmesinde yer alan maç sayısına ulaştığı için gelecek sezon da Beşiktaş'ın başarısı için mücadele edecek. Öte yandan Şenol Güneş'in, devreyi genç kaleci Günay Güvenç'le tamamlayacağı öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:BeşiktaşTolga Zengin
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