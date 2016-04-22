Beşiktaş taraftarı isyanda!

Yeni stadın açılışından sonraki maçların bu sezon alınan kombineler için geçerli olmayacağını açıklayan Beşiktaş yönetiminin maç için belirlediği fiyatlar, taraftarı isyan ettirdi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile Vodafone Arena'da oynayacağı karşılaşmanın biletleri, 25 Nisan Piyasatesi saat 12:00 itibariyle satışa çıkacağını duyurdu. En ucuz bgönderin 150 TL olması doğrultudarları kızdırdı. Siyah Beyazlı doğrultudarlar sosyal medyada bilet fiyatlarına başkaldırı etti.
Vodafone Arena Stadı özellikleri
Stadın etrafında bulunan Dolmabahçe Sarayı, Dolmabahçe Saat Kulesi, Dolmabahçe Camii ve Boğaziçi nedeniyle Anıtlar Yüksek Kurulu, stadın etrafındak tarihi yapılar ile uyumlu bir tasarımla yapılmasını şart koşmuştur. Önerilen stadyum tasarımlarının bir çoğu metal, cam ya da kompozit malzemelerin kullanıldığı modern tasarımlardı. İlk tasarım şartını karşılamak için küfeki taşlarının kullanıldığı kolezyum modeli önerilmiş ve onay almıştır.
Modern stadyumlarda tribünlerin bulunduğu alanlar genelde aynı seviyede olur. Vodafone Arena'nın yapılacağı alan küçük ve etrafında taşıt yolları bulunduğundan tribünlerin yüksekliği köşelerde azalıp, kenarlarda artmaktadır. Bu durum tribünlere dalga modeli bir görünüm vermektedir. Doğu tribününün yüksekliği Anıtlar Yüksek Kurulu'nun bir diğer isteği doğrultusunda, Boğaz manzarısını kapatmaması için alçak tutulmuştur.
Modern stadyumların bir çoğu kare tasarımlar kullanır. 20. yüzyılda yapılan eski stadyumlar özellikle Olimpik stadyumlar ise tartan pist içerir. Tartan pist nedeniyle bu stadyumlar eski İnönü stadyumu gibi eliptik şekildedir. Tarihi eser olduğu için yıkılamayan iki kulesi ile uyumlu olması açısından yeni stadyum 1939'da yapılan tasarıma sadık kalmıştır. İçinde tartan pist olmasa da Vodafone Arena eliptik şekilde taşarlanmıştır.
Koltuk kapasitesi: 43.500