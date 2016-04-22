Beşiktaş taraftarı isyanda!

Yeni stadın açılışından sonraki maçların bu sezon alınan kombineler için geçerli olmayacağını açıklayan Beşiktaş yönetiminin maç için belirlediği fiyatlar, taraftarı isyan ettirdi.



Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile Vodafone Arena'da oynayacağı karşılaşmanın biletleri, 25 Nisan Piyasatesi saat 12:00 itibariyle satışa çıkacağını duyurdu. En ucuz bgönderin 150 TL olması doğrultudarları kızdırdı. Siyah Beyazlı doğrultudarlar sosyal medyada bilet fiyatlarına başkaldırı etti.



Kayserispor Maçı Bilet Fiyatları:

1. Kategori – 530 TL

2. Kategori – 460 TL

3. Kategori – 430 TL

4. Kategori – 375 TL

5. Kategori – 300 TL

6. Kategori – 280 TL

7. Kategori – 160 TL

8. Kategori – 150 TL

Batı Vıp Tribün - 1.100 TL

1903 Vıp Tribün - 1.150 TL

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Vodafone Arena, DB Architects isimli firma mimarı Bünyamin Derman tarafından taşarlanmıştır.[7] Türk Telekom Arena ve Timsah Arena ile Türkiye'nin C90 görüş açısına sahip stadyumlarından biri olarak tasarlanan yeni İnönü stadyumunda 147 kapalı loca, 4500 VIP tribün ve 162 engelli koltuğu bulunur. İki kat şeklinde tasarlanan stadyumum birinci katı 26°, ikinci katı ise 38°'dir.

Stadyum, UEFA stadyum kategorilerinde en üst seviye olan 4. kategori kriterlerini karşılamaktadır. Vodafone Arena'nın tasarımı bulunduğu yer ve yasal zorunluluklar nedeniyle modern stadyumlardan 3 alanda ayrılır.

Kolezyum modeli



Stadın etrafında bulunan Dolmabahçe Sarayı, Dolmabahçe Saat Kulesi, Dolmabahçe Camii ve Boğaziçi nedeniyle Anıtlar Yüksek Kurulu, stadın etrafındak tarihi yapılar ile uyumlu bir tasarımla yapılmasını şart koşmuştur. Önerilen stadyum tasarımlarının bir çoğu metal, cam ya da kompozit malzemelerin kullanıldığı modern tasarımlardı. İlk tasarım şartını karşılamak için küfeki taşlarının kullanıldığı kolezyum modeli önerilmiş ve onay almıştır.

Dalga modeli tribünler



Modern stadyumlarda tribünlerin bulunduğu alanlar genelde aynı seviyede olur. Vodafone Arena'nın yapılacağı alan küçük ve etrafında taşıt yolları bulunduğundan tribünlerin yüksekliği köşelerde azalıp, kenarlarda artmaktadır. Bu durum tribünlere dalga modeli bir görünüm vermektedir. Doğu tribününün yüksekliği Anıtlar Yüksek Kurulu'nun bir diğer isteği doğrultusunda, Boğaz manzarısını kapatmaması için alçak tutulmuştur.

Eliptik tasarım



Modern stadyumların bir çoğu kare tasarımlar kullanır. 20. yüzyılda yapılan eski stadyumlar özellikle Olimpik stadyumlar ise tartan pist içerir. Tartan pist nedeniyle bu stadyumlar eski İnönü stadyumu gibi eliptik şekildedir. Tarihi eser olduğu için yıkılamayan iki kulesi ile uyumlu olması açısından yeni stadyum 1939'da yapılan tasarıma sadık kalmıştır. İçinde tartan pist olmasa da Vodafone Arena eliptik şekilde taşarlanmıştır.

Teknik özellikler



Koltuk kapasitesi: 43.500

Loca sayısı: 147

Loca koltuk toplam sayısı: 1903

VIP koltuk sayısı: 2100

Otopark: 600 araç

Engelli koltuk kapasitesi: 81 engelli koltuğu + 81 refakatçi (toplamda 162 koltuk)

Saha çizgisi ile tribün arasındaki uzaklık: -Kale çizgisi tribün arası 795 cm -Taç çizgisi tribün arası 615 cm

Basin tribünü kapasitesi: 186 kişi

Tamamı kapalı tribünler

C90 görüş açısı

Açılır kapanır koltuklar

Alttan ısınma

İki kat tribün yapısı

Kapalı ve açık otopark

Çatı özelliği: Çatı tüm tribünlerin üzeri kapalı olacak şekilde, kablo sistemle çözülmüş, PTFE kaplı olarak tasarlanmıştı

Siyah Beyazlı taraftarlar sosyal medyada 3'lü bilet kısmın karlı bulunduğunu dile getirdi. Vodafone Arena'nın açılışında Bursaspor maçı bilet fiyatlarının daha az bulunduğuna ilgi çekti. (Arena'daki Bursaspor maçında en ucuz bilet 110 TL idi...)