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Beşiktaş taraftarı isyanda!

Yeni stadın parasını bir an önce çıkarmaya çalışan Beşiktaş yönetimi taraftarı isyan ettirdi.

Beşiktaş taraftarı isyanda!

Yeni stadın açılışından sonraki maçların bu sezon alınan kombineler için geçerli olmayacağını açıklayan Beşiktaş yönetiminin maç için belirlediği fiyatlar, taraftarı isyan ettirdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile Vodafone Arena'da oynayacağı karşılaşmanın biletleri, 25 Nisan Piyasatesi saat 12:00 itibariyle satışa çıkacağını duyurdu. En ucuz bgönderin 150 TL olması doğrultudarları kızdırdı. Siyah Beyazlı doğrultudarlar sosyal medyada bilet fiyatlarına başkaldırı etti.

Kayserispor Maçı Bilet Fiyatları:

1. Kategori – 530 TL
2. Kategori – 460 TL
3. Kategori – 430 TL
4. Kategori – 375 TL
5. Kategori – 300 TL
6. Kategori – 280 TL
7. Kategori – 160 TL
8. Kategori – 150 TL
Batı Vıp Tribün - 1.100 TL
1903 Vıp Tribün - 1.150 TL

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Siyah Beyazlı taraftarlar sosyal medyada 3'lü bilet kısmın karlı bulunduğunu dile getirdi. Vodafone Arena'nın açılışında Bursaspor maçı bilet fiyatlarının daha az bulunduğuna ilgi çekti. (Arena'daki Bursaspor maçında en ucuz bilet 110 TL idi...)



Vodafone Arena Stadı özellikleri

Vodafone Arena, DB Architects isimli firma mimarı Bünyamin Derman tarafından taşarlanmıştır.[7] Türk Telekom Arena ve Timsah Arena ile Türkiye'nin C90 görüş açısına sahip stadyumlarından biri olarak tasarlanan yeni İnönü stadyumunda 147 kapalı loca, 4500 VIP tribün ve 162 engelli koltuğu bulunur. İki kat şeklinde tasarlanan stadyumum birinci katı 26°, ikinci katı ise 38°'dir.

Stadyum, UEFA stadyum kategorilerinde en üst seviye olan 4. kategori kriterlerini karşılamaktadır. Vodafone Arena'nın tasarımı bulunduğu yer ve yasal zorunluluklar nedeniyle modern stadyumlardan 3 alanda ayrılır.

Kolezyum modeli

Stadın etrafında bulunan Dolmabahçe Sarayı, Dolmabahçe Saat Kulesi, Dolmabahçe Camii ve Boğaziçi nedeniyle Anıtlar Yüksek Kurulu, stadın etrafındak tarihi yapılar ile uyumlu bir tasarımla yapılmasını şart koşmuştur. Önerilen stadyum tasarımlarının bir çoğu metal, cam ya da kompozit malzemelerin kullanıldığı modern tasarımlardı. İlk tasarım şartını karşılamak için küfeki taşlarının kullanıldığı kolezyum modeli önerilmiş ve onay almıştır.

Dalga modeli tribünler

Modern stadyumlarda tribünlerin bulunduğu alanlar genelde aynı seviyede olur. Vodafone Arena'nın yapılacağı alan küçük ve etrafında taşıt yolları bulunduğundan tribünlerin yüksekliği köşelerde azalıp, kenarlarda artmaktadır. Bu durum tribünlere dalga modeli bir görünüm vermektedir. Doğu tribününün yüksekliği Anıtlar Yüksek Kurulu'nun bir diğer isteği doğrultusunda, Boğaz manzarısını kapatmaması için alçak tutulmuştur.

Eliptik tasarım

Modern stadyumların bir çoğu kare tasarımlar kullanır. 20. yüzyılda yapılan eski stadyumlar özellikle Olimpik stadyumlar ise tartan pist içerir. Tartan pist nedeniyle bu stadyumlar eski İnönü stadyumu gibi eliptik şekildedir. Tarihi eser olduğu için yıkılamayan iki kulesi ile uyumlu olması açısından yeni stadyum 1939'da yapılan tasarıma sadık kalmıştır. İçinde tartan pist olmasa da Vodafone Arena eliptik şekilde taşarlanmıştır.

Teknik özellikler

Koltuk kapasitesi: 43.500
Loca sayısı: 147
Loca koltuk toplam sayısı: 1903
VIP koltuk sayısı: 2100
Otopark: 600 araç
Engelli koltuk kapasitesi: 81 engelli koltuğu + 81 refakatçi (toplamda 162 koltuk)
Saha çizgisi ile tribün arasındaki uzaklık: -Kale çizgisi tribün arası 795 cm -Taç çizgisi tribün arası 615 cm
Basin tribünü kapasitesi: 186 kişi
Tamamı kapalı tribünler
C90 görüş açısı
Açılır kapanır koltuklar
Alttan ısınma
İki kat tribün yapısı
Kapalı ve açık otopark
Çatı özelliği: Çatı tüm tribünlerin üzeri kapalı olacak şekilde, kablo sistemle çözülmüş, PTFE kaplı olarak tasarlanmıştı
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