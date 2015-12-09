Beşiktaş’ta bu sezon teknik direktör Şenol Güneş’in kadrodaki değişmez isimleri arasında yer alan Tolga Zengin’e, Sporting Lizbon mücadelesi öncesinde yönetimden sevindirici bir haber geldi. Fanatik’te yer alan habere göre, Beşiktaşlı idarecilerin, kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki file bekçisinin anlaşmasındaki 1 yıllık yenileme opsiyonunu kullanmayı kararlaştırdığı öğrenildi.
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Tolga Zengin'e sevindirici haber!
Tolga Zengin'e, Sporting Lizbon mücadelesi öncesinde yönetimden sevindirici bir haber geldi.
09 Aralık 2015 Çarşamba 11:07
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.