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Beşiktaş'tan Tolga Zengin'e sevindirici haber!

Tolga Zengin'e, Sporting Lizbon mücadelesi öncesinde yönetimden sevindirici bir haber geldi.

Beşiktaş'tan Tolga Zengin'e sevindirici haber!

 Beşiktaş’ta bu sezon teknik direktör Şenol Güneş’in kadrodaki değişmez isimleri arasında yer alan Tolga Zengin’e, Sporting Lizbon mücadelesi öncesinde yönetimden sevindirici bir haber geldi. Fanatik’te yer alan habere göre, Beşiktaşlı idarecilerin, kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki file bekçisinin anlaşmasındaki 1 yıllık yenileme opsiyonunu kullanmayı kararlaştırdığı öğrenildi.

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