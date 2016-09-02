Beşiktaş'tan gövde gösterisi!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni transferin imza töreninde basın karşısına çıktı.

Aboubakar transferi hakkında konuşan Orman,"Zor bir transfer dönemi geçirdik, hamdolsun ki bitti. Beşiktaş'a hayırlı olsun. Çok verimli bir transfer sezonu geçirdiğimizi düşünüyorum. Aboubakar'ı bu sene transfer edecektik ama bu FFP'den dolayı bu sene kiralık olarak aldık. Aboubakar ile önümümüzde sene içerisinde 4 yıllık anlaşma yapacağız." dedi. Gökhan İnler transferi hakkında konuşan Orman, "Gökhan'ı zamanında çok almak istemiştim. Çok büyük bir Beşiktaşlı. Leicester'a gitmeden de konuştuk ama kısmet bugüneymiş. Çok karakterli, çok tecrübeli bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde de katkı sağlayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Atınç Nukan: "Burası benim ailem. Bana böyle hissettirdikleri için herkese teşekkür ediyorum. Kendime çok şey kattığımı düşünüyorum. Almanya ve Türkiye arasında çok fark var. Onlar daha sistematik yaşıyor, biz daha duygusalız. Onlardan kendime kazandırdığım şeyleri, burada artı olarak göstermek istiyorum."

Fabri: "Özellik olarak komple bir kaleci olduğuma inanıyorum. Tabii ki mükemmel değilim. Günlük çalışmalarımla beraber yeteneklerimi yukarıya çekmeye çalışıyorum."

Aboubakar: "Kendime bir gol rakamı koymuyorum çünkü bu bir takım sporu. Takımı hedefe götüren katkıyı tüm takım olarak yapmaya çalışacağız. Herhangi bir baskı hissetmiyorum. Başkanımız beni almak için büyük bir çaba gösterdi. Bana artık tek bir görev düşüyor. O da bu takım için en iyisini yapabilmek"

Talisca: "Yeni bir sayfa açıyorum. Çok mutluyum. Beşiktaş'ın başarısı için tüm kulvarlarda arkadaşlarım ile beraber elimden geleni yapacağıma söz veriyorum."

Caner Erkin'e siyah-beyazlı formanın çok yakıştığını vurgulayan Orman, "Caner'i de önceden istiyorduk. Siyah-beyaz ona çok yakışmış. Beşiktaş'ta görmek istediğimiz bir oyuncuydu. Bize kiralık geldi ama satın alma opsiyonu bizde. İnşallah futbolcu burada bıraktıracağız ona. Atınç'ın Almanya'da oynaması çok faydalı oldu. O bizim evladımız, çok iyi bir Beşiktaşlı.Talisca'da Beşiktaş'a büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir oyuncumuz. 2 senelik kiralık aldık. İnşallah o da eski takımına karşı iyi oynar." şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIM'IN SOL VE SAĞ BEKİNİ ALDIK"

Caner Erkin ve Gökhan Gönül transferleri hakkında da konuşan Orman, Biz Beşiktaş'ta Milli Takım'ın en iyi sol oyuncusunu görmek isteriz diye söyledik. Caner de Gökhan da kullanılmak üzere yapılacak transferler değil. İkisi de Türkiye'deki en önemli sağ ve sol beklerden. Caner Erkin'e milli takımın solundaki en iyi oyuncuyu görmek istediğimizi söyledim. Gökhan'ı da "kullanmak" için almadık" dedi.

CANER ERKİN: "BU İŞLERİ ARTIK BÜYÜTMEYİN"

Orman'ın ardından söz alan Caner Erkin, "Ben şu an Beşiktaş'ta oynuyorum ve profesyonel bir oyuncuyum. Biz gittiğimiz her kulüpte elimizden geleni yapmalıyız. Beşiktaş taraftarı çok sahiplendi beni. Burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DE BAYA ZOR BİR DÖNEM GEÇİRDİM"

Beşiktaş'a transferi hakkında konuşan Gökhan, "O dönem baya zor bir dönem geçirdim. Kariyerimde başka takımlarda kendimi gösterdim ama benim kalbimde hep Beşiktaş'ta vardı. Başkanıma da çok teşekkür ederim. O olmasaydı bu transfer olmazdı. Bu büyük kulüp için elimden geleni yapacağım" dedi. (Sporx)