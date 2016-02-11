Beşiktaş'tan Flaş Marcelo Kararı!

Siyah-beyazlılar, dün akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Torku Konyaspor ile karşılaştı.
Karşılaşmasının 65. dakikasında mücadelenin yan hakemi Serkan Gencerler, Konyaspor'un atağındaki ofsayt pozisyonunu görememiş ve devamında Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Marcelo, gole giden rakibini düşürünce kırmızı kart görmüştü.
Beşiktaşlı yöneticilerin, Marcelo'nun haksız kırmızı kart gördüğü düşüncesiyle kırmızı kartın iptali ya da ertelenmesi için TFF'ye başvuracağı öğrenildi.
Marcelo, 1 maç ceza alırsa Medipol başakşehir maçında, 2 maç alırsa Medipol Başakşehir ve Gençlerbirliği mücadelelerinde forma giyemeyecek.