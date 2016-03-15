Beşiktaş'tan Bülent Yıldırım yorumu

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, "Biz, hedefimize kenetlenmiş bir Beşiktaş olarak başkanından taraftarına hepimiz kol kola şampiyonluğa doğru emin adımlarla gidiyoruz. Hiç kimse bizi futbol dışı adımlarla yolumuzdan alı koyamaz" dedi.



Albayrak, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını ve önemli bir virajı 3 puanla geçtiklerini söyledi.



İstanbul'a lider olarak dönüyor olmalarının taraftarları açısından da önemli olduğunu anlatan Albayrak, "Artık Antalyaspor maçına bakıyoruz. Sakatlarımız var. Eksiklerimize rağmen bir takım olarak aile gibi birbirimize kenetlendik. Hiç 'o yok, bu var. o olmuyor, bu olmuyor' diye bir şey yok. Hedefimize var gücümüzle çalışıyoruz. Çok güzel bir galibiyet oldu. Trabzonspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bizi çok iyi ağırladılar. Başkan Muharrem Usta ve arkadaşlarına da başarılar diliyorum" diye konuştu.



"Hakemlerin cesurca düdüklerini çalmalarını istiyoruz"

Albayrak, maçın hakemi Bülent Yıldırım'ın yönetimiyle ilgili bir soruya ise, "Bütün Türkiye gördü. Hep aynı şeyleri söylüyoruz. Türkiye futbolda bir yere gelmek istiyorsa, futbolun ön planda olduğu, futbolun konuşulduğu bir futbol izlemek istiyoruz. Hakemlerin ön planda olmadığı, hakemlerin adaleti herkese eşit dağıttığı bir futbol istiyoruz. Biz kendimize adaletsiz olmayan hiçbir şey istemiyoruz. Hakemlerin cesurca gördüklerini çalmalarını istiyoruz. Bu bizim için geçerli olan bir şey değil, bütün takımlar için geçerli. Maalesef ilk yarıda benim söylememe gerek yok, bütün Türkiye gördü. Penaltı pozisyonu ve geri pas var" yanıtını verdi.



Maçın 6 hakemle yönetildiğine işaret eden Albayrak, "Orta hakem, yan ve kale arkası hakemleri var. Bunlar maçı seyretmiyorlar mı, görmüyorlar mı? Nasıl izliyorlar onu anlamıyorum. Bu önemli virajlarda hakemlerin iyi idman yaparak cesaretle düdük çalmaları gerekiyor. Bizim takımımız hakeme hiç mazeret bırakmadan kartal yürekli gibi çıktı oynadı ve iki gollü galibiyet aldık" değerlendirmesini yaptı.



Takım olarak şampiyonluk hedefine kilitlendiklerini ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Bugün bütün futbol dışı engellemelere rağmen çıktık ve bileğimizin hakkıyla yendik. Bundan sonra da bu böyle olacak. Bazı basın kuruluşları, bazı televizyonlardaki muhabirler, yazarlar bizim tökezlememizi bekliyorlar. Hiç kimse beklemesin. Biz hedefimize kenetlenmiş bir Beşiktaş olarak başkanından taraftarına hepimiz kol kola şampiyonluğa doğru emin adımlarla gidiyoruz. Hiç kimse bizi futbol dışı adımlarla yolumuzdan alı koyamaz. Türk futbolunun en iyi yere gelmesi için söylemlerimize dikkat ederek, hocamız ve futbolcularımızla bir duruş sergiliyoruz."