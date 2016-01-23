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Beşiktaş takımı zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Super lig'de yarın oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı son idmanla tamamladı

Beşiktaş takımı zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı

 Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah beyazlı futbolcular, ısınma koşuları ve top kontrolünün ardından şut çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan siyah beyazlılar, saat 15.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Trabzon'a giderek kampa girecek.
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BeşiktaşTrabzonspor
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