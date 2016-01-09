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Beşiktaş takımı Trabzon'a iniş yaptı

Lider Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında yarın oynayacağı 1461 Trabzon karşılaşması için Trabzon şehrine geldi

Beşiktaş takımı Trabzon'a iniş yaptı

 Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın 1461 Trabzon ile oynayacağı karşılaşma öncesinde özel uçakla Antalya'dan Trabzon'da geldi.

Devre arası kampını Antalya Belek'te sürdüren ve dün akşam yaptığı son idman ile çalışmalarını sonlandıran siyah-beyazlılar, bugün saat 16.30 sıralarında özel bir uçakla Trabzon'a geldi. Havalimanında Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcuları bir grup siyah-beyazlı taraftar karşılarken, taraftarlar Şenol Güneş'e çiçek vererek fotoğraf çektirdiler.

Trabzonspor eski asbaşkanlarından Hayrettin Hacısalihoğlu da havalimanına gelerek deneyimli çalıştırıcı ile bir süre sohbet ederken, siyah-beyazlı kafile ardından kamp için Yalıncak mevkiindeki Ramada Otel'e hareket etti.

Beşiktaş, yarın saat 18.30'da Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 1461 Trabzon ile Hüseyin Avni Aker Stadı'nda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar karşılaşma sonrası İstanbul'a dönecek. - TRABZON
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