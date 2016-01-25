Beşiktaş'ta yeni sorun tatil olan maçlar

Beşiktaş Kulübü İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Metin Albayrak, ligde hava şartları nedeniyle ertelenen iki maçla ilgili planlama yaptıklarını, 25 Ocak Pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuracaklarını belirtti.

Albayrak, kar yağışı nedeniyle ertelenen Trabzonspor maçıyla ilgili, BJK TV'ye açıklamalarda bulundu.

Ertelenen Mersin İdmanyurdu ve Trabzonspor karşılaşmaları nedeniyle fikstürlerinin sıkıştığını kaydeden Albayrak, "Maç planlamamız biraz sıkıştı. Bu çerçevede bize uygun olabilecek tarih ve zamanları kendi içimizde konuştuk ve bir planlama yaptık. TFF'ye 25 Ocak Pazartesi günü başvuracağız ve tarihleri beklemeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Trabzonlu olan kulüp ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Şenol Güneş'in, "40 seneden beri öyle kar görmedik" dediklerini aktaran Albayrak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Rakiplerimiz oynarken bizim oynamıyor olmamız negatif olarak algılanabilir ama daha önceden planlanan çerçevede ve TFF'nin belirlediği saatler içerisinde kendimizi ayarlıyoruz. Dün buraya geldik. Geldiğimizde hava şartları hafif kar yağışlıydı ama dün akşam geç saatlerden itibaren kar yağışı bastırdı. Hiç durmadı, bu saate kadar yağdı. Uçaklar sefer yapamıyor. Öğlen saatlerinden itibaren tüm profesyonel arkadaşlarımız, TFF yetkilileri, gözlemci ve dördüncü hakem statta maç oynanabilecek düzeyde olabilir mi diye çalışmalar yaptı. Saat 17.00'ye kadar çalışmalar devam etti. Ondan sonra ise karar gereğince maçımız ertelendi. Her şeyde hayır vardır. Pozitif düşünmek lazım."