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Beşiktaş'ta transferde mutlu son

Erdal Torunoğulları yaptığı açıklamalarda kaleci transferi konusunda Dnipro'dan Denys Boyko ve bir diğer isimMarsilya forması giyen Steve Mandanda'nın da tüm konulardan anlaşmaya varıldığı bilgisini verdi

Beşiktaş'ta transferde mutlu son

 Dnipro'dan kaleci Denys Boyko ile anlaşmaya vardıklarını belirten Erdal Torunoğulları, Marsilya forması giyen Steve Mandanda'nın da Beşiktaş'a gelmek istediğini, iki isimden birini tercih edeceklerini söyledi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili net açıklamalar yapan Erdal Torunoğulları, "Devre arası oyuncu transferi yapmak risklidir. Üç bölgeye çalışıyoruz. 10-16 Ocak arasında gelişmeler olur. Ospina devre arası için imkansız. Sezon sonu olsa belki olurdu. Boyko ve Douglas'ın kendi ücretleriyle ilgili hiçbir sorun yok. Ancak Dnipro ile bonservis konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Mandanda ile Marsilya'da görüştüm. 6 ay sonra sözleşmesi bitiyor ve Beşiktaş'a gelmek istiyor. Kulübüyle ilgili biraz tıkanıklık var. Aşabilirsek iki isim arasında tercih şansımız doğar. Bir de orta sahaya da bir isim alabiliriz" ifadelerini kullandı.

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Erdal Torunoğulları
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