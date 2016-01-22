Beşiktaş'ta transfer şov devam ediyor

Ara transferin hızlı takımı Beşiktaş, kadrosuna dev bir ismi daha katıyor. Kaleci Denys Boyko, stoper Alexis Delgado ve kanat oyuncusu Aras Özbiliz'le anlaşma sağlayan siyah beyazlılar bu kez Alman savunma oyuncusu Holger Badstuber'in peşine düştü.



TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Bayern Münih'te forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun transferi için çalışmalara başlayan Beşiktaş yönetiminin birkaç gün içinde sonuç alması bekleniyor. Stoper ve sol bek mevkilerinde oynayabilen Badstuber'in piyasa değeri 'transfermarkt' verilerine göre 6 milyon Euro. Bayern Münih ile pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, oyuncuyu satın alamadığı taktirde kiralamayı planlıyor. Bu sezon Bayern Münih'te 5 maçta forma şansı bulabilen tecrübeli futbolcunun, sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği, bu nedenle de Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2017'DE SONA ERİYOR

Almanya Milli Takımı'nda 31 maçta görev alan Holger Badstuber'in Bayern Münih'le sözleşmesi 30 Temmuz 2017'de sona erecek.

HOLGER BADSTUBER KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Mart 1989

Doğum yeri: Memmingen (Almanya)

Boy: 1.90 metre

Mevkii: Stoper

Milli takım performansı: 31 maç, 1 gol

(Kaynak: Hürriyet)