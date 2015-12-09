Beşiktaş'ta Tek Hedef Sporting Lizbon Karşısında Mutlak Galibiyet

THY'ya ait özel bir uçakla Lizbon Havaalanı'na gelen Beşiktaş kafilesinde teknik direktör Şenol Güneş'in dışında kamp kadrosundaki 19 futbolcu yer aldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve 5 yönetici de takımla Lizbon'a geldi.

Havaalanı çıkışında az sayıda Beşiktaş taraftarı bulunurken, Portekiz basınının özellikle Ricardo Quaresma'ya büyük ilgi göstermesi dikkati çekti. Portekizli futbolcu, iki emniyet görevlisinin yakın koruması eşliğinde havaalanından çıkarıldı.

Beşiktaş, karşılaşma öncesi son antrenmanını maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda bu akşam TSİ 21.30'da yapacak. Antrenman öncesinde Şenol Güneş ve bir futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek.