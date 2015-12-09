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Beşiktaş'ta Tek Hedef Sporting Lizbon Karşısında Mutlak Galibiyet

Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi H Grubu son karşılaşması olan Sporting Lizbon maçı için tüm kafile Lizbon'a ulaştı, yarın oynanacak maçta hedef mutlak galibiyet

Beşiktaş'ta Tek Hedef Sporting Lizbon Karşısında Mutlak Galibiyet
 Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi H Grubu son karşılaşması olan Sporting Lizbon maçı için  tüm kafile Lizbon'a ulaştı, yarın oynanacak maçta hedef mutlak galibiyet
THY'ya ait özel bir uçakla Lizbon Havaalanı'na gelen Beşiktaş kafilesinde teknik direktör Şenol Güneş'in dışında kamp kadrosundaki 19 futbolcu yer aldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve 5 yönetici de takımla Lizbon'a geldi.

Havaalanı çıkışında az sayıda Beşiktaş taraftarı bulunurken, Portekiz basınının özellikle Ricardo Quaresma'ya büyük ilgi göstermesi dikkati çekti. Portekizli futbolcu, iki emniyet görevlisinin yakın koruması eşliğinde havaalanından çıkarıldı.

Beşiktaş, karşılaşma öncesi son antrenmanını maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda bu akşam TSİ 21.30'da yapacak. Antrenman öncesinde Şenol Güneş ve bir futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek.
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