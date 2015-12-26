Beşiktaş'ta sürprize yer yok tek hedef yarıyı lider kapatmak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Torku Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta, hakem Serkan Çınar düdük çalacak.

Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan siyah-beyazlı ekip, taraftarının önünde Torku Konyaspor'u da mağlup ederek hem galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hem de sezonun ilk yarısını lider tamamlamayı hedefliyor.

Beşiktaş, geride kalan 16 haftada aldığı 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 38 puan topladı, sıralamada en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin bir puan önünde zirvede yer aldı.

Güneş'in ideal 11'ini sahaya sürmesi bekleniyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Torku Konyaspor karşısında ideal 11'ini sahaya sürmesi bekleniyor.

Hafta arası Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Sivas Belediyespor'la oynanan maçta sezon başından bu yana fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev veren tecrübeli teknik adamın, Torku Konyaspor karşılaşmasına Osmanlıspor mücadelesindeki 11'le çıkmayı planladığı öğrenildi.

Bu arada siyah-beyazlı ekipte, Sivas Belediyespor'la yapılan müsabakada kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Alexander Milosevic, Torku Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11





Beşiktaş'ın muhtemel 11'i şöyle:

Tolga Zengin, Beck, Rhodolfo, Ersan Adem Gülüm, İsmail Köybaşı, Hutchinson, Quaresma, Oğuzhan, Sosa, Olcay Şahan, Gomez.





Gözler Gomez'in üzerinde

Beşiktaş'ın, Torku Konyaspor'la yapacağı maçta gözler, Alman futbolcu Mario Gomez'in üzerinde olacak.

Siyah-beyazlı formayla çıktığı son 4 resmi karşılaşmada da rakip fileleri havalandırmayı başaran 30 yaşındaki futbolcunun, ligde 12 golü bulunuyor.

Gomez, ligde şu ana kadarki tüm müsabakalarda forma giyerken, bunların 9'unda gol atma başarısı gösterdi.

Beck ceza sınırında

Beşiktaşlı futbolcu Andreas Beck, Torku Konyaspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Alman futbolcu, Torku Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda ikinci yarının ilk haftasında Mersin İdmanyurdu ile İstanbul'da yapılacak maçta forma giyemeyecek.

11 sezon sonra ilk yarıyı lider kapatabilir

Beşiktaş, Torku Konyaspor'u yenmesi durumunda Süper Lig'de 11 sezon sonra ilk yarıyı lider tamamlayacak.

Süper Lig'de 38 puanı bulunan siyah-beyazlı ekip, Torku Konyaspor maçından 3 puanla ayrılması durumunda en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin, Medicana Sivasspor'la yapacağı maçtan alacağı sonuca bakılmaksızın sezonun ilk yarısını zirvede noktalayacak.

Beşiktaş, ligde son olarak 2003-2004 sezonunun ilk yarısını 43 puanla lider kapatmıştı.

Son 14 maçın 11'ini kazandı

Beşiktaş, Süper Lig'de yaptığı son 14 maçın 11'ini kazandı.

Ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, daha sonraki 14 karşılaşmanın 11'inde sahadan galibiyetle ayrıldı, diğer mücadelelerde ise 2 beraberlik ve bir yenilgi elde etti.

Beşiktaş, iç sahada oynadığı 8 müsabakada ise 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan topladı.