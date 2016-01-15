Beşiktaş'ta Stoper için sürpriz isim

Stoper arayışları sürdüren Beşiktaş, Spartak Moskova forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Taşçı'yı listesine aldı.





BİRÇOK İSİM GÜNDEME GELDİ

Savunma oyuncu konusunda bugüne kadar Dnipro'dan Douglas Silva, Chelsea'dan Papy Djilobodji ve Bordeaux'dan Lamine Sane gündeme gelen isimler oldu. Bu isimlerden Douglas ve Sane ile el sıkışılmasına rağmen futbolcuların kulüpleriyle anlaşma sağlanamadı.

YENİ HEDEF SERDAR

Arayışlarına devam eden Beşiktaş yönetimi son olarak Spartak Moskova forması giyen Serdar Taşçı için girişimlere başladı. 28 yaşındaki Türk asıllı Alman oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, Rus ekibinin cevabını bekliyor.

Spartak Moskova'nın teklifi kabul etmesi durumunda Serdar Taşçı sezon sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek.





3 SEZONDUR RUSYA'DA

Son 3 sezondur Spartak Moskova forması giyen Serdar Taşçı, kariyerine Stuttgart'a başladı. 8 sezon Alman ekibinde top koşturan Serdar, 2013-2014 sezonu başında Rus ekibine transfer olmuştu.