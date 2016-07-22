Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Beşiktaş'ta şok gelişme! Görevlerine son verildi

Beşiktaş yönetimi ani bir karar ile bazı yönetici ve altyapı sorumlularının görevine son verdi.

Beşiktaş'ta şok gelişme! Görevlerine son verildi

 Siyah Beyazlı kulüpte yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda altyapı koordinatörü olan Metin Albayrak, altyapı sorumlularından Emrah Bayraktar, futbolcu izleme komitesi sorumlusu Gökhan Keskin ve kulüp CEO'su Gökhan Sarı'nın görevlerine son verildiği öğrenildi.

İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş YönetimiMetin AlbayrakGökhan SarıGökhan Keskin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.