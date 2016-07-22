Beşiktaş'ta şok gelişme! Görevlerine son verildi

Siyah Beyazlı kulüpte yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda altyapı koordinatörü olan Metin Albayrak, altyapı sorumlularından Emrah Bayraktar, futbolcu izleme komitesi sorumlusu Gökhan Keskin ve kulüp CEO'su Gökhan Sarı'nın görevlerine son verildiği öğrenildi.
Siyah Beyazlı kulüpte yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda altyapı koordinatörü olan Metin Albayrak, altyapı sorumlularından Emrah Bayraktar, futbolcu izleme komitesi sorumlusu Gökhan Keskin ve kulüp CEO'su Gökhan Sarı'nın görevlerine son verildiği öğrenildi.