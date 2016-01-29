Beşiktaş'ta mutlu son lisanslar çıktı!

Siyah-Beyazlılar, Dnipro'dan kadrosuna kattığı Denys Boyko ve Getafe'den transfer ettiği Alexis Ruano Delgado'nun lisansını çıkarttı.



Dün akşam oynanan Sivas Belediyespor maçında lisansları henüz yetişmediği için kadroya alınmayan iki yıldız futbolcu, 31 Ocak günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bucaspor'a karşı deplasmanda oynanacak mücadelede, teknik direktör Şenol Güneş'in forma şansı vermesi halinde oynayabilecek.