Beşiktaş'ta Konyaspor maçı sonrası büyük kriz ortaya çıktı!

Ersan, Milosevic ve Pedro'nun takımdan ayrılmasının ardından Rhodolfo da sakatlanınca Beşiktaş'ta, kar nedeniyle ertelenen Mersin ve Trabzon maçlarında oynatacak stoper kalmamıştı. Çünkü ara transfer döneminde alınan Alexis ve Marcelo statü gereği bu maçlarda forma giyemeyecekti.
Ersan, Milosevic ve Pedro'nun takımdan ayrılmasının ardından Rhodolfo da sakatlanınca Beşiktaş'ta, kar nedeniyle ertelenen Mersin ve Trabzon maçlarında oynatacak stoper kalmamıştı. Çünkü ara transfer döneminde alınan Alexis ve Marcelo statü gereği bu maçlarda forma giyemeyecekti.