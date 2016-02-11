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Beşiktaş'ta Konyaspor maçı sonrası büyük kriz ortaya çıktı!

Zirааt Türkiye Kupаsı'ndа оynаnаn Tоrku Kоnyаspоr maçında kırmızı kаrt görеn Mаrcеlо, tаkımını zor durumdа bırаktı. Brеzilyаlı futbоlcu, Bаşаkşеhir maçında yоk

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı sonrası büyük kriz ortaya çıktı!

 Ersan, Milosevic ve Pedro'nun takımdan ayrılmasının ardından Rhodolfo da sakatlanınca Beşiktaş'ta, kar nedeniyle ertelenen Mersin ve Trabzon maçlarında oynatacak stoper kalmamıştı. Çünkü ara transfer döneminde alınan Alexis ve Marcelo statü gereği bu maçlarda forma giyemeyecekti.

Torku Konyaspor önünde 64. dakikada kırmızı kart gören Marcelo şimdi de Kartal'ın 14 Şubat'ta ligde oynayacağı zorlu Başakşehir maçında kadrodaki yerini alamayacak. Teknik direktör Şenol Güneş stoper bölgesi için yeni bir alternatif oluşturmak zorunda kalacak.
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