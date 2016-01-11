Beşiktaş'ta kaleci transferinde mutlu son

Kaleci transferi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Güney Amerika'dan çarpıcı bir iddia geldi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Corinthians'ın 28 yaşındaki kalecisi Cássio Ramos için kulübüyle ve oyuncunun kendisiyle anlaşmaya vardı.
Kaleci transferi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Güney Amerika'dan çarpıcı bir iddia geldi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Corinthians'ın 28 yaşındaki kalecisi Cássio Ramos için kulübüyle ve oyuncunun kendisiyle anlaşmaya vardı.