Beşiktaş'ta kaleci transferinde mutlu son

Kaleci transferi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Güney Amerika'dan çarpıcı bir iddia geldi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Corinthians'ın 28 yaşındaki kalecisi Cássio Ramos için kulübüyle ve oyuncunun kendisiyle anlaşmaya vardı.



RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Brezilya basını, Beşiktaş'ın birkaç gün önce görüşmelere başladığı Cássio ve kulübü Corinthians ile anlaşmaya vardığını iddia etti. Siyah-beyazlı takım ile Corinthians arasındaki ufak detayların netleşmesinden sonra resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Beşiktaş, Cássio için Corinthians'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.





KALECİYLE DE ANLAŞILDI

Aynı zamanda Beşiktaş'ın maaş konusunda da başarılı kaleci ile anlaştığı ve sadece evrak işlerinin beklendiği belirtildi.

(Kaynak: Sporx)