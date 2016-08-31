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Beşiktaş'ta kaleci Boyko kiralandı!

Beşiktaş, kadroda çok yer bulamayan kaleci Denys Boyko'yu Malaga'ya 1 yıllığına kiraladı.

Beşiktaş'ta kaleci Boyko kiralandı!

 Beşiktaş KAP'a yaptığı ilk açıklamada; "Denys Boyko'nun geçici transferi konusunda Malaga Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır." denildi. Siyah-beyazlılar KAP'a yaptıkları ikinci açıklamada Boyko'nun İspanya'nın La Liga takımlarından Malaga'ya bir yıllığına kiralandığını duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

Denys Boyko'nun geçici transferi konusunda Malaga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Malaga Kulübü tarafından Şirketimize 2016-2017 sezonu kiralama bedeli olarak 435.000 Avro ödenecektir.

Malaga Kulübü'nün Oyuncuyu 2016-2017 sezonu sonunda 6.000.000 Avro'ya nihai transfer etme opsiyonu bulunmaktadır..

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BeşiktaşDenys Boyko
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