Beşiktaş'ta kaleci Boyko kiralandı!

Beşiktaş KAP'a yaptığı ilk açıklamada; "Denys Boyko'nun geçici transferi konusunda Malaga Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır." denildi. Siyah-beyazlılar KAP'a yaptıkları ikinci açıklamada Boyko'nun İspanya'nın La Liga takımlarından Malaga'ya bir yıllığına kiralandığını duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

Denys Boyko'nun geçici transferi konusunda Malaga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Malaga Kulübü tarafından Şirketimize 2016-2017 sezonu kiralama bedeli olarak 435.000 Avro ödenecektir.

Malaga Kulübü'nün Oyuncuyu 2016-2017 sezonu sonunda 6.000.000 Avro'ya nihai transfer etme opsiyonu bulunmaktadır..