Beşiktaş'ta hedef stoper transferi

Siyah-beyazlılar ilk yarı biter bitmez transfer için kolları sıvamıştı. Önceliği de Akhisar ve Sporting Lizbon maçlarında Kartal'ı yakan Tolga Zengin'den kaleyi devralacak bir eldivene vermişti. Cassio Ramon transferinde sona yaklaşan Beşiktaş şimdi tüm gücüyle stoper için saldırıyor. Kartal, alternatifli listesini belirledi. İlk sırada Bursaspor forması giyen Serdar Aziz yer alıyor. Teknik direktör Şenol Güneş kısa süre önce milli oyuncunun menajeri Haluk Canatar'la bir yemekte buluşup konuyu masaya yatırmıştı. Ancak bu sezon ligin 2. yarısının çabuk başlayacak olması nedeniyle Beşiktaş, alternatifli bir liste hazırladı. Siyah-beyazlıların aynı anda 5 isimle birden temasta olduğu öğrenildi. Kartal'ın gündemine ilk günden giren Dnipro'lu Douglas için temaslar sürüyor. Mali problemleri olan Ukrayna ekibi stoperini yüksek fiyattan satmaya çalışsa da şu ana kadar Beşiktaş'ın önerdiği rakamlara çıkabilen başka bir takım yok. Oyuncunun da gönlü İstanbul'a gelmekte.



Leo da keseye uygun



Serdar Aziz transferi gerçekleşmezse uzun listede birçok isim yer alıyor. Bunlardan biri de Çek futbolcuMarek Suchy. İsviçre'de Basel forması giyen 27 yaşındaki oyuncunun bonservisi 4 milyon euro civarında. Beşiktaş bu rakamı aşağı çekmeye uğraşıyor. Kartal'ın gündemindeki isimlerden biri de İsviçreli Leo Lacroix. 1.95'lik boyuyla tam bir kule olan 23 yaşındaki genç ismin piyasa değeri 1.5 milyon euro.



Tuttosport: Glik'e Türk kancası



Beşiktaş'ın listesine giren son isim ise Torino'lu Kamil Glik oldu. Torino bazlı Tuttosport Gazetesi Kartal'ın Polonyalı stoperle ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı. Bonservisi 12 milyon euro olan stoperin kiralık olarak istendiği vurgulandı. Transferin önündeki tek engel Torino'nun diğer stoperi Maksimovic için Napoli ile anlaşması.