Beşiktaş'ta gündem Ersan Gülüm gidecek mi kalacak mı?

Çin Kulübü China Fortune, Ersan Gülüm için ikinci kez Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Daha önce siyahbeyazlılara 3 milyon Euro, tecrübeli savunmacıya da 2 milyon 250 bin Euro öneren Çin ekibi, rakamları kulüp için 5 milyon Euro'ya, futbolcu için de yıllık 3 milyon Euro'ya yükseltti.



Yeni teklif Beşiktaş'a yazılı olarak iletildi. Savunmada yaşanan sıkıntı nedeniyle daha önce Ersan'ı satmayacağını açıklayan Başkan Fikret Orman ve ekibi, 5 milyon Euro'ya kayıtsız kalamadı. Yönetimin, stopere çifte takviye yapılması halinde Ersan'ın gidişine onay vereceği belirtildi. Avustralya pasaportu olduğu için Asya kontenjanından oynayabilen Ersan Adem Gülüm, bu nedenle Çin futbol piyasasında rağbet görüyor.