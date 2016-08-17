Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Gidiyor

Beşiktaş ve Darmstad arasında satın alma opsiyonlu olarak yapılan anlaşma çerçevesinde, Siyah-beyazlılar 200 bin Euro kiralama bedeli alacak. Alman kulübü, sezon sonunda Milosevic'i satın almak isterse Siyah-beyazlılara 1.2 milyon Euro daha ödeyecek.



Beşiktaş'a 2 sezon önce gelen Milosevic, geçen sezonun ikinci devresini Hannover 96'da kiralık olarak geçirmişti.