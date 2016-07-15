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Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları istifa etti

Beşiktaş'ın son dönemde yaptığı transferlerde büyük payı olan taraftarın sevgilisi haline gelen yönetici Erdal Torunoğulları istifa etti.

Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları istifa etti

 Beşiktaş Yönetimi'nden ayrılacağı düşünülen isim istifa etti.

Kartal'ın son yaptığı transferlerde pastanın büyük parçasında emeği olduğu bilinen ve getirilen yıldızların ikna çalışmalarında büyük rol oynayarak taraftarın gözüne giren Erdal Torunoğulları istifa etti.

Erdal Torunoğulları bir açıklama yaparak durumu özetledi.

İşte o sözler;

“Değerli Beşiktaş Camiası;

Bir süre önce medya aracılığı ile yaptığım açıklamada, Beşiktaş Yönetimi içerisindeki durumu bildirmiştim. Bugüne kadar daima Beşiktaş Kulübü’nün menfaatleri için çalıştım. Bu açıklamayı yapmadan önce isteğim yönetimde olup biteni kulüp içinde tartışıp bir karara bağlamaktı. Fakat sayın Başkan’ın yaptığı son açıklama beni derinden üzmüş ve hayal kırıklığına uğratmıştır. Tekrar söylemeliyim ki, bugüne kadar Beşiktaş menfaatleri ne emrediyorsa onları yaptım ve bunları yaparken de hiç bir zaman kendimi ön planda tutmadım. Zaten sahip olduğum terbiye buna müsaade etmezdi.

Sayın Başkan tarafından yapılan son açıklamanın ardından yönetimde kalmamın bir anlamının olduğunu düşünmüyorum. Bugün itibariyle yönetimdeki görevim son buluyor. Artık sadece büyük Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş için çalıştığım her gün benim için onur ve şerefti.”

ERDAL TORUNOĞULLARI KİMDİR?

21 Nisan 1964 Kars doğumlu iş adamı.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Beşiktaş Kulübü'nün dış ilişkiler ve UEFA'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

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