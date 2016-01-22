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Beşiktaş'ta Denys Boyko'nun maaşı belli oldu

Siyah beyazlılarda transfer edilen Dnipro'nun kalecisi Denys Boyko'nun alacağı yıllık ücret rakamı belli oldu

Beşiktaş'ta Denys Boyko'nun maaşı belli oldu

 Beşiktaş, Ukrayna Ligi ekiplerinden Dnipro'dan transfer edilen Denys Boyko ile 3,3 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını borsaya bildirdi.

KAP'A BİLDİRDİ

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, Ukraynalı kalecinin transferi için Dnipro Kulübü ile 3,3 milyon avro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandığı belirtildi.

ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Boyko ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlı kulübün, 28 yaşındaki oyuncuya bu sezonun geri kalan kısmı için 350 bin, 2016-2017 sezonu için 900 bin, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonları için birer milyon, 2019-2020 sezonu için de 950 bin avro olmak üzere, toplam 4,2 milyon avro garanti ücret ve 4 bin avro maç başı ücreti vereceği duyuruldu.
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Denys Boyko
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